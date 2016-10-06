Россия признала, что во время своей "миротворческой" операции Сирия послужила полигоном для испытаний

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сообщил в ходе военно-технической конференции.

«За это время удалось стабилизировать ситуацию в стране, освободить значительную часть ее территории от бандформирований международных террористов, наладить работу российского центра по примирению враждующих сторон», – сказал Шойгу.

Он отметил, что в ходе операции Воздушно-космические силы РФ наносили удары по местам скопления боевиков и их инфраструктуре, осуществляли доставку гуманитарных грузов сирийским гражданам, решали другие, не менее важные, задачи.

«Получен практический опыт стрельб высокоточным оружием большой дальности с надводных кораблей и подводных лодок из акваторий Каспийского и Средиземного морей», – подчеркнул глава ведомства.

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Он также напомнил, что самолеты стратегической авиации в реальной боевой обстановке впервые применили новые ракеты воздушного базирования «Х-101» с дальностью действия до 4,5 тыс. километров.

«Многие современные отечественные образцы вооружения прошли проверку в сложных условиях пустынной местности и в целом показали свою надежность и эффективность», – заявил Шойгу.

Министр обороны отметил, что в настоящее время предприятиями оборонно-промышленного комплекса создается перспективное вооружение, которое поступит в войска в ближайшем будущем.

«Важно, чтобы при разработке новых образцов, а также при эксплуатации имеющейся техники учитывался сирийский опыт», – сказал он.

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Как сообщал УНИАН, 30 сентября в Кремле в годовщину операции в Сирии заявили, что срок ее проведения изначально не определялся.

30 сентября 2015 года Совет федерации РФ по обращению президента России Путина дал согласие на использование военно-воздушных сил России на территории Сирии.

Страны Запада и сирийская оппозиция неоднократно обвиняли Россию в том, что ее самолеты атакуют в Сирии не позиции террористов, а противников президента страны Башара Асада.