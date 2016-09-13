Минобороны Израиля опровергло сообщение о сбитом самолете в Сирии
11:18, 13 сентября 2016Мир
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Минобороны Израиля заявило, что с территории Сирии были выпущены две ракеты, однако ни одна из них не попала в самолеты израильских ВВС.
Израильская авиация. Иллюстрация / REUTERS
Об этом ВВС Израиля сообщило в своем Twitter.
«Ночью 2 SAM (ракеты класса земля-воздух) были выпущены из Сирии по Израилю, что не составляло никакой угрозы самолетам Израильских ВВС», — говорится в сообщении.
Overnight 2 SAMs were launched from Syria at #Israel, at no point was the safety of IAF #aircraft compromised— Israeli Air Force (@IAFsite) September 13, 2016
Ранее сообщалось, что самолет ВВС Израиля якобы был сбит при нанесении удара по территории Сирии.
Согласно сообщению, 13 сентября в 01:00 израильские ВВС нанесли авиаудар по позициям Сирийской армии в провинции Кунейтра. Сирийские противовоздушные силы якобы сбили израильский истребитель на юге от города Кунейтра и беспилотник на западе от поселка Сасаа.
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