Минобороны Израиля опровергло сообщение о сбитом самолете в Сирии

Об этом ВВС Израиля сообщило в своем Twitter.

«Ночью 2 SAM (ракеты класса земля-воздух) были выпущены из Сирии по Израилю, что не составляло никакой угрозы самолетам Израильских ВВС», — говорится в сообщении.

Overnight 2 SAMs were launched from Syria at #Israel, at no point was the safety of IAF #aircraft compromised