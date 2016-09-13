Минобороны Израиля опровергло сообщение о сбитом самолете в Сирии

Об этом ВВС Израиля сообщило в своем Twitter.

«Ночью 2 SAM (ракеты класса земля-воздух) были выпущены из Сирии по Израилю, что не составляло никакой угрозы самолетам Израильских ВВС», — говорится в сообщении.

Overnight 2 SAMs were launched from Syria at #Israel, at no point was the safety of IAF #aircraft compromised — Israeli Air Force (@IAFsite) September 13, 2016

Ранее сообщалось, что самолет ВВС Израиля якобы был сбит при нанесении удара по территории Сирии.

Согласно сообщению, 13 сентября в 01:00 израильские ВВС нанесли авиаудар по позициям Сирийской армии в провинции Кунейтра. Сирийские противовоздушные силы якобы сбили израильский истребитель на юге от города Кунейтра и беспилотник на западе от поселка Сасаа.