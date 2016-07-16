СМИ: Германия отказалась принимать самолет с Эрдоганом

01:56, 16 июля 2016
Мир
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган попросил об убежище в Германии.

REUTERS

Об этом в субботу сообщает Stratfor со ссылкой на MSNBC.

По информации высокопоставленного источника в американской армии, ранее Эрдогану было отказано в посадке в аэропорту Стамбула, который заблокировали военные, после чего он направился в Германию.

Однако, как передает NBC, Германия отказалсь принимать самолет с Эрдоганом, после чего он направился в Лондон.

Как сообщал УНИАН, поздно вечером 15 июля прем'єр-министр Турции Бинали Йылдырым сообщил о попытке военного переворота в стране.

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