СМИ: Германия отказалась принимать самолет с Эрдоганом

Об этом в субботу сообщает Stratfor со ссылкой на MSNBC.

По информации высокопоставленного источника в американской армии, ранее Эрдогану было отказано в посадке в аэропорту Стамбула, который заблокировали военные, после чего он направился в Германию.

Однако, как передает NBC, Германия отказалсь принимать самолет с Эрдоганом, после чего он направился в Лондон.

NBC reporting that President Erdogan's asylum request has been rejected by the Germans, he is thought to be flying to London