Данные с "черного ящика" подтверждают версию о задымлении на борту самолета EgyptAir

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление следственного комитета Египта.

"Предварительная информация показывает, что полет записывался на бортовой самописец с момента взлета из аэропорта Шарль де Голль, пока запись не остановилась на высоте 37 тыс. футов (11 тыс. метров, - ред.), где произошла авария", – уточняется в заявлении.

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"Данные с "черного ящика" свидетельствуют о том, что задымление было зафиксировано в туалете и отсеке авионики", - отметили в следственном комитете.

Также, анализ обломков передней части самолета показал признаки резкого роста температуры на борту лайнера, а также наличие сажи.

Отмечается, что звуковой самописец из кабины лайнера продолжают восстанавливать специалисты во Франции.

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Ранее УНИАН сообщал, что найденные бортовые самописцы лайнера A320 авиакомпании EgyptAir, который разбился в мае, сильно повреждены и нуждаются в восстановлении перед расшифровкой.

Первый бортовой самописец разбившегося самолета был обнаружен 16 июня в Средиземном море. Тогда в египетской комиссии по расследованию катастрофы сообщили, что найденный «черный ящик» был поврежден, однако специалисты смогли благополучно поднять на поверхность «блок памяти, который является наиболее важным в записывающем устройстве». Второй «черный ящик» спасатели нашли на следующей день, 17 июня.