Найденные бортовые самописцы лайнера A320 EgyptAir сильно повреждены - СМИ

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на египетского чиновника, передает РБК.

Собеседник агентства не уточнил, как долго будут восстанавливать «черные ящики», однако отметил, что если у Египта не получится этого сделать, то их отправят за границу.

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Первый бортовой самописец разбившегося самолета был обнаружен 16 июня в Средиземном море. Тогда в египетской комиссии по расследованию катастрофы сообщили, что найденный «черный ящик» был поврежден, однако специалисты смогли благополучно поднять на поверхность «блок памяти, который является наиболее важным в записывающем устройстве». Второй «черный ящик» спасатели нашли на следующей день, 17 июня.