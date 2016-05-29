Пентагон разрабатывает новую "суперпушку" (видео)

Подробности разработки Пентагоном нового оружия, которое представляет собой рельсотрон — электромагнитную рельсовую пушку (Electromagnetic railgun), публикует газета Wall Street Journal.

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Сообщается, что оружие, которое газета называет также «суперпушкой», не требует ни пороха, ни взрывчатых веществ. Оно разгоняет снаряд с помощью электромагнитных рельсов, а скорость боеприпаса может достигать более 1,5 км в секунду. Издание публикует демонстративный ролик о новом типе оружия.

«Нельзя игнорировать тот факт, что Россия обладает способностью нести обычные боеприпасы на большие расстояния. Мы должны быть в состоянии противостоять таким залпам», — приводит издание слова первого заместителя министра обороны США Роберта Уорка. «И электромагнитная пушка потенциально даст нам возможность сделать это», – добавил он.

По его словам, новое оружие «будет иметь огромное сдерживающее значение». Военные инженеры соглашаются, отмечая, что рельсотрон был бы полезен для «защиты стран Балтии от России» или «союзников от Китая в Южно-Китайском море».

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При этом разработка нового оружия сталкивается со многими техническими препятствиями, отмечает издание. Кроме того, разработчикам придется взвесить и геополитические риски. «Китай и Россия видят рельсотрон и другие достижения в области противоракетной обороны США как изменение баланса сил в мире», — пишет газета.

Газета напоминает комментарий постоянного представителя Российской Федерации при НАТО Александра Грушко, который говорил, что технологические достижения со стороны США, в том числе в области системы ПРО, могут подорвать стратегическую стабильность, которая в настоящее время гарантируется балансом ядерного арсенала России и США, передает РБК.

Издание со ссылкой на источники в министерстве обороны США отмечает, что работа американских военных над рельсовой пушкой не раз становилась целью атак хакеров из России и Китая.

ВМФ США начал работать над рельсотроном десять лет назад и потратил на его разработку более $1,5 млрд, подчеркивает газета.