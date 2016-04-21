В России прокомментировали намерения создать Черноморскую флотилию под руководством НАТО

Об этом в эфире одного из российских каналов заявил постпред РФ при НАТО Александр Грушко, комментируя идею о создании Черноморской флотилии НАТО, передает РИА Новости.

"Мне не совсем понятно, о чем идет речь, потому что Черное море — величина постоянная, как и страны, которые его окружают. Мы знаем, что из черноморских держав Болгария, Румыния, Турция являются морскими державами и у них есть флоты, которые находятся в Черном море. Складывай их в группировку, не складывай — это дело военных", - отметил он.

Читайте такжеВ НАТО похвалили Украину за реформу ВСУ: "Проведенная работа впечатляет"

Кроме того, Грушко считает, что режим конвенции Монтре должен оставаться незыблемым, это одно из ключевых международных соглашений, которое обеспечивает региональную стабильность и безопасность.

"Мы исходим из того, что не должно предприниматься никаких попыток изменить этот режим таким образом, чтобы сделать более весомым возможности для присутствия внерегиональных держав в Черном море. Именно в этом кроется фактор нестабильности для регионов", — подытожил постпред РФ при НАТО.

Ранее 21 апреля президент Украины Петр Порошенко заявил, что Украина и Румыния рассматривают возможность создания черноморской флотилии под руководством Организации североатлантического договора (НАТО) для укрепления безопасности в Черном море.