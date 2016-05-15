США испытывают лазерное оружие, которое могут начать использовать уже до 2025 года - СМИ

Об этом пишет американское информационное издание Defence News, сообщают РИА Новости.

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По данным издания, специалисты проводили полевые испытания высокоэнергетической лазерной мобильной установки High Energy Laser Mobile Test Truck (HELMTT) во время учебных маневров на базе Форт Силл в штате Оклахома.

Оружие представляет собой лазерную пушку мощностью 10 киловатт, размещенную на тяжелом восьмиколесном бронированном грузовике. Известно, что установка способна обнаруживать, отслеживать и уничтожать как наземные, так и воздушные цели". Программа HELMTT находится в ведении армейского командования с космической и ракетной обороны.

"Мы впервые интегрировали HELMTT в систему армейского командования. Мы изучаем, как лазерная платформа будет действовать в соответствующей тактической ситуации", - приводит издание заявление военных о полевые испытания HELMTT.

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По данным издания Defence News, военные разработчики также работают над установлением легкой лазерной пушки в 2 киловатта на бронетранспортеры "Страйкер" (Stryker), которые стоят на вооружении механизированных бригад армии США.