Количество россиян, пожелавших получить американскую грин-карту, выросло на четверть
Количество россиян, подавших заявки на участие в лотерее по розыгрышу так называемых грин-карт, дающих право на жительство в США, в нынешнем году достигло 330 тысяч и превысило прошлогоднюю цифру на 24%.
Об этом сообщил в "Твиттере" пресс-секретарь посольства США в Москве Уилл Стивенс.
"Более 330 000 россиян в этом году подали заявки на участие в розыгрыше грин-карт. На 24% больше, чем в прошлом!", - написал Стивенс.
Его записью поделился и бывший посол США в России Майкл Макфол.
"Ух ты. Это большое число. Интересно, сколько американцев подали заявку на переезд в Россию?", - прокомментировал ее экс-посол.
Грин-карта является удостоверением личности, подтверждающим наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, но постоянно там проживающего. Документ также дает право на трудоустройство в США.
Over 330,000 Russians applied for the green card lottery this year.— Will Stevens (@WBStevens) April 1, 2016
Up 24% from last year! pic.twitter.com/Kq6FSzaWAP
Wow. Thats a big number. Wonder how many Americans applied to move to Russia? https://t.co/u7N7T6tpNc— Michael McFaul (@McFaul) April 1, 2016