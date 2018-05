Количество россиян, пожелавших получить американскую грин-карту, выросло на четверть

Об этом сообщил в "Твиттере" пресс-секретарь посольства США в Москве Уилл Стивенс.

"Более 330 000 россиян в этом году подали заявки на участие в розыгрыше грин-карт. На 24% больше, чем в прошлом!", - написал Стивенс.

Его записью поделился и бывший посол США в России Майкл Макфол.

"Ух ты. Это большое число. Интересно, сколько американцев подали заявку на переезд в Россию?", - прокомментировал ее экс-посол.

Грин-карта является удостоверением личности, подтверждающим наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, но постоянно там проживающего. Документ также дает право на трудоустройство в США.

