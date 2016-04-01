Количество россиян, пожелавших получить американскую грин-карту, выросло на четверть

21:46, 01 апреля 2016
Мир
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Количество россиян, подавших заявки на участие в лотерее по розыгрышу так называемых грин-карт, дающих право на жительство в США, в нынешнем году достигло 330 тысяч и превысило прошлогоднюю цифру на 24%.

грин-карта сша / usimmigration.us

Об этом сообщил в "Твиттере" пресс-секретарь посольства США в Москве Уилл Стивенс.

"Более 330 000 россиян в этом году подали заявки на участие в розыгрыше грин-карт. На 24% больше, чем в прошлом!", - написал Стивенс.

Его записью поделился и бывший посол США в России Майкл Макфол.

"Ух ты. Это большое число. Интересно, сколько американцев подали заявку на переезд в Россию?", - прокомментировал ее экс-посол.

Грин-карта является удостоверением личности, подтверждающим наличие вида на жительство у человека, не являющегося гражданином США, но постоянно там проживающего. Документ также дает право на трудоустройство в США.

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