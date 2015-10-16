В этом году заявки на американскую "грин-карту" подало рекордное число россиян

Об этом сообщила "Украинская правда" со ссылкой на Bloomberg.

При этом для граждан России выделена квота в 4 тысячи, утверждают в Государственном департаменте.

Кроме того, по данным Госдепа, в прошлом году 245, 638 тысяч граждан России получили в США визы, которые позволяют им работать или учиться в США. Это в два раза больше, чем 10 лет тому назад, несмотря на то, что население РФ не увеличилось с тех пор.

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Еще 3,622 тысяч россиян в прошлом году получили разрешение на постоянное проживание в США, из них 56 получили такое разрешение после того, как инвестировали в создание бизнеса с новыми рабочими местами в США минимум $500 тысяч.

Также в прошлом году вид на жительство в ЕС и Швейцарии получили примерно 75,3 тыс россиян, что на 25% больше по сравнению с 2010 годом. Кроме того, на 30% выросло за последние 5 лет число обращений россиян за получением гражданства Израиля.