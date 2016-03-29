Черногория депортировала 43 россиян и 15 других иностранцев, оказавшихся адептами "Аум Синрикё"

Об этом говорится в сообщении полиции Черногории.

Отмечается, что местные полицейские путем обмена с "партнерскими службами безопасности" получили оперативные данные, указывавшие на то, что в стране находится определенное количество иностранцев, связанных с "известной иностранной религиозной группой закрытого типа".

Полиция проинформировала об этом прокуратуру, обратившуюся в Высший суд в Подгорице за разрешением на проведение обысков. В итоге 25 марта полиция провела обыски в двух местах в Даниловграде и Подгорице, где были обнаружены 58 иностранцев - 43 из России, 7 из Беларуси, 4 из Японии, 3 из Украины и 1 из Узбекистана.

В ходе обыска были найдены и изъяты "определенные вещи и предметы - электронные устройства", которые будут предметом дальнейшей экспертизы.

Установлено, что из 58 человек 54 не имели обязательной регистрации о пребывании в Черногории. В то же время полиция сообщает, что в дальнейшем пребывании в стране было отказано всем 58 иностранцам.

"Большинство этих лиц на данный момент покинули нашу территорию. Ожидается, что остальные несколько сделают это в установленный срок", - сказано в сообщении.

В свою очередь, как сообщает Radio Slobodna Evropa, речь идет о приверженцах японской секты "Аум Синрикё", которые разместились в основном в гостинице Perjanik в Даниловграде, а также размещались в гостинице Ramada в Подгорице.

В частности, владелец отеля Perjanik Вучко Ровчанин рассказал, что группа иностранцев сняла его объект, оплатив период с 16 по 28 марта, но потребовав предоставить при этом "особые условия". Одним из условий было полное отсутствие в отеле персонала. Также, по словам владельца, представитель группы по имени Владимир Стеванов требовал, чтобы вместо всех "гостей" в перечень постояльцев был вписан лишь он один как формально единственный арендатор.

"Аум Синрикё", с 2000 года также известная как "Алеф", - основанная в 1987 году японская неорелигиозная тоталитарная деструктивная секта, базирующаяся на буддизме. Группа получила всемирную известность в 1995 году, совершив террористическую газовую атаку в метро Токио. Считается террористической организацией в странах Европейского союза, США, Канаде, России и ряде других стран.