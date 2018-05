Columbia Pictures экранизирует Стругацких

Американская кинокомпания Columbia Pictures будет экранизировать повесть Аркадия и Бориса Стругацких "Пикник на обочине", сообщило издание Variety.

Фильм будет снят в жанре фантастической криминальной драмы. После визита инопланетян на Земле осталась Зона, полная загадок и опасностей. За тем, что оставили после себя пришельцы, начинается нелегальная охота.

Режиссером картины станет Дэвид Джейкобсон (David Jacobson), последними работами которого были "Дамер" ("Dahmer") и "Это случилось в долине" ("Down in the Valley").

Более знаменит будущий продюсер американской версии "Пикника" Нил Моритц (Neil Moritz). Он работал над такими остросюжетными фильмами, как "Крутящий момент", "Форсаж", "Три икса" и "Стэлс". Предыдущая экранизация повести Стругацких была осуществлена в 1980 году Андреем Тарковским, фильм получил название "Сталкер".

Лента.ру