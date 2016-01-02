Греция обвинила Турцию в недостаточных усилиях для уменьшения потока беженцев

В Грецию прибывает все больше беженцев из Алжира и Марокко.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел и административной реформы Греции Иоаннис Музалас, отвечающий за вопросы миграции, в интервью газете "Элефтерос типос", передает Deutsche Welle.

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"Мы являемся свидетелями нового явления. Марокканцы и алжирцы… прибывают в страну в огромных количествах", - заявил Музалас.

По его словам, ежедневно в Грецию с территории Турции попадают 4-4,5 тысячи беженцев.

При этом замминистра поспешил опровергнуть обвинения в том, что Афины не в состоянии осуществлять пограничный контроль на должном уровне.

"Мы можем прекрасно контролировать сухопутные границы страны. Но на море, если тонет судно (с мигрантами), у нас нет иного выхода, кроме как спасти людей", - указал он.

При этом Музалас возложил ответственность за происходящее на Турцию, заявив, что Анкара делает недостаточно, чтобы уменьшить приток беженцев.

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В ходе экстренного саммита в Брюсселе в конце ноября 2015 года ЕС и Турция выработали совместный план, нацеленный на снижение числа мигрантов, стремящихся в Европу. В обмен на предпринимаемые усилия Евросоюз пообещал Анкаре финансовую помощь в размере 3 млрд евро. В ходе переговоров обсуждалась возможность отмены визового режима между ЕС и Турцией. Также Брюссель пообещал ускорить процесс по принятию Анкары в Евросоюз.

Как сообщал УНИАН, по данным ООН, в 2015 году в Европу по морю прибыли более миллиона беженцев.

21 декабря Международная организация по миграции сообщила, что общее число всех мигрантов, прибывших в Европу по морю и по суше составляет 1,6 млн человек.