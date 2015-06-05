Ежедневно в Грецию прибывают около 600 мигрантов - ООН

Количество мигрантов, прибывающих на греческие острова, выросло с прошлого года в шесть раз, свидетельствуют данные ООН. Об этом сообщает Русская служба Би-Би-Си.

По данным организации, только за пять месяцев этого года в Грецию приехало около 42 тысяч мигрантов, в первую очередь беженцев из Африки.

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По словам представителя Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Мелиссы Флеминг, ежедневно в Грецию прибывают порядка 600 мигрантов, и в ближайшее время поток может увеличиться.

Как отмечает Флеминг, у Афин нет дополнительных ресурсов для решения гуманитарного кризиса такого масштаба.