В новогоднюю ночь во Франции сожгли более 800 автомобилей

Во Франции в новогоднюю ночь в общей сложности подожгли 804 автомобиля, что на 14,5 процента меньше, чем в прошлом году (940 машин).

Такие данные в пятницу, 1 января, привел министр внутренних дел страны Бернар Казнев, сообщает Lenta.ru со ссылкой на телеканал BFM TV.

Сотрудники правоохранительных органов в ночь на 1 января задержали 622 человека, 368 из них остаются под стражей.

"Эти данные подтверждают высокую эффективность работы сил безопасности", — отметил Казнев.

По его словам, всего в новогоднюю ночь дежурили около 100 тысяч стражей порядка.

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Отмечается, что усиленные меры безопасности действуют во Франции после серии терактов, совершенных в Париже и его пригородах 13 ноября.