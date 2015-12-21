Financial Times назвала слабые места "Исламского государства"

О том, что "Исламское государство" страдает от коррупции и бумажной волокиты, говорится в статье Financial Times, посвященной экономике ИГ, сообщает РБК.

Авторы отмечают, что группировка растет настолько стремительно, что ее руководители не в состоянии проявлять должную внимательность при работе с документами и проверять, насколько заявления чиновников соответствуют действительности.

Читайте такжеFinancial Times рассказала о зарплатах и надбавках боевиков "Исламского государства"

В качестве примера издание приводит случай с эмиром ИГИЛ, известным как Абу Фатима аль-Туниси, который сбежал с $25 тыс., оставив в соцсети Twitter сообщение своему бывшему командованию: "Какое государство? Какой халифат? Вы идиоты".

Кроме того, в докладе говорится о "мертвых душах", которые сражаются на стороне ИГИЛ в Сирии и Ираке лишь по документам. Один из командиров ИГИЛ, который позже бежал из группировки, рассказал FT, что в прошлом году в Ираке ИГИЛ выплатило зарплату 50 тыс. солдат, которые не принимали участия в боевых действиях. По словам командира, командиры ИГИЛ получают деньги на 250 солдат, но на самом деле бойцов в их распоряжении лишь 150.

Читайте такжеСМИ: Доходы ИГИЛ от торговли нефтью снижаются в результате авиаударов

Собеседник издания рассказал, что когда руководители выявили схемы хищений, они стали направлять деньги солдатам вместе с финансовыми администраторами. Но администраторы, прибыв на места, начинали соглашаться на мошеннические схемы и участвовать в хищениях.