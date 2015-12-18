Обама выразил уверенность в неизбежной победе над ИГИЛ

В своем послании Барак Обама подчеркнул, что его приоритетом является безопасность американцев. Выступая после длительного совещания с полным составом своей команды по вопросам национальной безопасности, президент заявил, что вывод о том, что нет неотвратимых нападений на США основан, в частности, на тщательном обзоре "усилий всего правительства по предотвращению нападений и по защите нашей страны", передает "Голос Америки".

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Обращаясь ко всем американцам из Национального антитеррористического центра рядом с Вашингтоном, Барак Обама сказал: "Мы должны быть бдительными".

В ходе редкой поездки в Пентагон Барак Обама сказал, что он уверен в том, что возглавляемая США коалиция победит в борьбе против "Исламского государства", добавив, что эта террористическая группировка теряет позиции, а ее лидерам негде спрятаться.

Тем временем министр внутренней безопасности США Джей Джонсон обнародовал обновленную систему оповещения об угрозе терактов. В 2011 году США отменили цветовую систему предупреждений, заменив их периодическими сообщениями о "повышенной" или "непосредственной" угрозе. Теперь правительство планирует также распространять бюллетени, в которых будут описываться "общие тенденции", связанные с возможными террористическими угрозами и ситуациями, которые власти считают не попадающими в категорию повышенной или непосредственной угрозы.

"Мы хотим собрать в одном месте информацию о том, какие угрозы для страны мы наблюдаем, что мы делаем для их предотвращения и что может сделать широкая общественность", – пояснил Джей Джонсон. По его словам, Министерство внутренней безопасности "особенно обеспокоено тем, что лиц, вдохновленных идеями террористов и доморощенных экстремистов могут подтолкнуть к нападению на общественные места и мероприятия".