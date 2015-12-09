РФ давно знает об использовании территории Турции в интересах ИГИЛ - Лавров

Об этом заявил глава МИД России Сергея Лаврова, сообщает РИА «Новости».

«Мы, конечно, знали, и достаточно долгое время, о том, как турецкая территория используется и для коммерческих операций с ИГИЛ, и для переброски оружия и террористов в Сирию, и для предоставления экстремистам и боевикам возможности подлечиться, отдохнуть и снова подготовиться к боевым операциям, причем не только в Сирии, но и в других регионах, включая Северный Кавказ», - заявил Лавров.

Министр уточнил, что российские власти давно предлагали турецким коллегам принять какие-то меры в связи с этим, но безрезультатно.

«Не получилось. И более того, с принятием решения сбить наш самолет власть показала, что они, по сути дела, поддерживают террористов. Не важно, по каким мотивам», - подчеркнул глава МИД России.

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Отношения России и Турции резко ухудшились после крушения Су-24, сбитого турецкими ВВС 24 ноября после нарушения ее воздушного пространства.

С 1 января 2016 года Россия запретила ввоз из Турции целый ряд продуктов, закрыла безвизовый режим между государствами, а также ввела ограничения на наем граждан Турции на своей территории.

Кроме того, Россия и Турция приостановили переговоры по АЭС "Аккую", "Турецкому потоку" и ряду других проектов приостановлены.

Власти Турции оценивают возможные убытки от российских санкций, а также из-за разрыва связей в различных сферах в 9 миллиардов долларов.