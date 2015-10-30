В Минобороны России сирийских правозащитников назвали "интернет-живопирками"

Данный "перл" Конашенков выдал, комментируя российским СМИ интервью пресс-секретаря посольства США в Москве Уильяма Стивенса, передает Эспрессо.TV.

"И уж совсем непонятно, как может сотрудник посольства США в Москве делать заявления от имени Госдепартамента США на основе каких-то фальшивок, опубликованных интернет-живопирками типа "Сирийской сети по защите прав человека". Да еще и утверждать, что они заслуживают на доверие", - сказал представитель Минобороны РФ.

Живопирки – это слово из воровского жаргона, если верить словарю Ушакова. Означает оно место, где все время шумно, наблюдается большая толпа людей и происходят скандалы, что-то вроде кабака.

Также в толковом словаре Кузнецова живопирка – это что-то тесное, где мало пространства.

Кстати, слово "живопирка" российские высшие чиновники употребляют уже не впервые. Так, в 2011 году Сергей Иванов, который занимал тогда пост вице-премьера, назвал живопирками авиакомпании, у которых парк составляет менее 20 самолетов.

Еще раньше, в 2006 году, губернатор Свердловской области Эдуард Россель употребил слово живопирка для характеристики компании "Тагилстрой".

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В том же году газета "Коммерсант" опубликовала рассказ тогдашнего заместителя главного редактора Александра Шадрина о бизнес-сленге. Из его объяснений следовало, что в узком кругу "профессиональной среды" чиновников, которые работают с предпринимателями, слово живопирка означало "компанию, чаще офшорную, используемую для формально законных, но не всегда прозрачных сделок".