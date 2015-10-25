Human Rights Watch обвинила Россию в военных преступлениях на территории Сирии

Об этом говорится в опубликованном докладе международной правозащитной организации Human Rights Watch, передает "Дождь".

По словам местного жителя, на которого ссылаются правозащитники, в результате авиаударов погибли 59 гражданских лиц, в том числе 33 ребенка и командир местной вооруженной оппозиционной группы.

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Самым смертоносным стал авиаудар, под который попал дом в деревне Ганту, где укрывалась семья Асаф - родственники одного из командиров оппозиционной «Сирийской свободной армии» Абу аль-Аббаса. По данным очевидцев, погибли 46 человек, в том числе 32 ребенка и 12 женщин.

Все погибшие были мирными жителями, дом находился вдали от линии фронта и там не было военных, а сам аль-Аббас был на передовой, утверждают правозащитники.

Со ссылкой на фотографии с места событий HRW сообщает, что дом, по-видимому, был разрушен «вакуумной бомбой», урон от которой больше, чем от обычных авиабомб такого же размера.

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В результате удара по населенному пункту Тер-Маалех была разрушена местная пекарня, погибли 13 мирных жителей, а также один из полевых командиров «Сирийской свободной армии», утверждает HRW.

Ранее сирийское бюро по наблюдению за правами человека, работающее в Великобритании, сообщило со ссылкой на свои источники на местах, что в результате воздушных ударов авиации России в Сирии убиты не менее 446 человек, и более трети из них – гражданские.