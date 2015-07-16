Чили, Монако и Перу: исследователи назвали страны с наибольшим числом женщин-миллиардеров

Проанализировав данные о месте проживания более 1800 богатых людей из 70 разных стран, удалось выяснить, что Ангола является единственным регионом в мире, в котором женщин, заработавших миллиард, больше, чем мужчин. В частности, в Анголе нет ни одного мужчины-миллиардера, но есть женщина-миллиардер, пишет Independent.

Противоположная ситуация наблюдается в Тайване, где на 33 миллиардера мужского пола не приходится ни одной женщины.

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Топ-10 стран, в которых проживает наибольшее количество женщин-миллиардеров, выглядит следующим образом:

Ангола – 1 женщина-миллиардер (100 процентов от общего числа миллиардеров в стране)

Чили – 12 женщин-миллиардеров (33,3 процента)

Перу – 6 женщин-миллиардеров (33,33 процента)

Монако – 3 женщины-миллиардера (33,33 процента)

Швейцария – 28 женщин-миллиардеров (27,59 процентов)

Турция – 32 женщины-миллиардера (25 процентов)

Бразилия – 54 женщины-миллиардера (24,07 процентов)

Испания – 21 женщина-миллиардер (23,8 процентов)

Швеция – 23 женщины-миллиардера (21,7 процентов)

Республика Корея – 30 женщин-миллиардеров (20 процентов).