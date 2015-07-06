Die Welt: "Нет" Афин – также поражение Меркель

Об этом пишет Ян Дамс в своей статье «Нет» Афин – также поражение Меркель», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Греция приняла решение, Европа проиграла. И, таким образом, также Ангела Меркель, женщина, чья репутация настолько хорошая в Германии не в последнюю очередь, потому что ее считают искусным управляющим во время международных кризисов. Глава правительства, которой удается найти баланс между интересами Германии и других стран. Но с Алексисом Ципрасом, премьер-министром Греции, ей это не удалось. Даже если в этой стране никто не хочет этого признать, но в поражении виновато не только иррациональное поведение правительства в Афинах.

С начала еврокризиса, вызванного долговой катастрофой греков, именно канцлер Германии ясно дала понять, к чему вела ситуация. И у выбранного ею курса были не только экономические причины. Часто это были внутриполитические мотивы. Многие, вероятно, уже забыли. В начале кризиса, когда федеральное правительство действовало так, будто разоренная Греция не хотела денег. Причина: В Северной Рейн-Вестфалии предстояли выборы в ландтаг. Позже - потому что она знала, насколько непопулярна финансовая помощь Афинам – Меркель ввела финансово-политический курс, который был более мотивирован желанием обезопасить внутреннюю политику страны, нежели экономической мудростью.

Германия была причиной жестких мер экономии

Греция должна была экономить. Совершенно справедливо. Но фискальные цели были настолько высоки, что страна, которая находилась в середине спада, не могла бы их достичь. Но тройка, состоящая из Международного валютного фонда (МВФ), Европейского центрального банка (ЕЦБ) и Еврокомиссии, сосредоточилась не на структурных реформах, которые могли бы привести к росту. Они сосредоточили внимание на целях экономии и дефицита. Причиной тому была Германия. Канцлер не хотела признаваться себе, что отправляет немецкие деньги в Афины безвозвратно. Это не должно было выглядеть так, будто грекам, которые в течение многих лет умалчивали цифры, все легко сходит с рук. Необходимо наказание.

Ципрас обязан своей победой политике Меркель

Когда в конце прошлого года греческое правительство приняло решение о новых выборах, Меркель отказала в поддержке главе консервативной «Новой демократии» Антонису Самарасу, потому что за несколько месяцев до этого он значительно задержал реализацию договоренностей по реформам. Когда он потребовал – обещанное до этого европартнерами –долгосрочное приостановление платежей и еще более низкие процентные ставки для греческого государственного долга, Меркель просто проигнорировала его. Результат известен. В январе победила леворадикальная «Сириза». Ципрас, популист, кто пришел из ниоткуда, обязан своей победой такой политике.

Тем не менее, это только одна сторона медали. Конечно, бывшие греческие правительства не один раз якобы пытались провести необходимые реформы. Конечно, они жалели уклоняющихся от уплаты налогов, защищали своих друзей, не открывали рынки и очень мало сделали для реформы управления. И, конечно, - об этом в последние месяцы сообщали неоднократно – сегодня правительство Ципраса следует курсу, который не соответствует немецким представлениям о рыночной экономике и надежных финансах. Те люди, которые в настоящее время управляют Грецией, ведут свою страну к катастрофе.

Без евро импорт будет непомерно дорогим

Но что из этого следует? Нужно ли снова садиться с этим правительством за стол? Решиться на перезагрузку с долгими, такими же мучительными переговорами? С уверенностью, что улучшений не будет? Или нужно сказать: Уважаемые греки, вы сами выбрали свою судьбу, надеясь, что сила реальности вскоре сметет правительство Ципраса? Потому что, если Греция больше не будет платить евро, жизнь в стране станет очень трудной. Все, что сейчас приходится импортировать, станет несказанно дорогим. Автомобили, телефоны, компьютеры. Молодые люди с айфонами, которые сейчас выступают за выход из еврозоны на площади Синтагма, будут очень удивлены.

Только что, если этого не произойдет? Если греки по-прежнему останутся упрямыми? Предпочтут погибнуть в ложном понимании чести? Меркель считает, что нашла ответ. Сейчас она говорит о сильной еврозоне, валютном союзе, который является конкурентоспособным и сильным, именно потому, что страх перед плохим греческим примером подстегивает всех остальных. А также [она говорит] о сообществе, которое не хочет иметь ничего общего с неудачниками, которые не хотят становиться лучше. Так звучит новый нарратив, но убедительным он, вероятно, будет только внутри страны.

Повсюду в мире скажут: Посмотрите, европейцам так и не удалось взять под контроль греческую проблему – другими словами: Меркель не удалось. И затем они спросят себя: как они хотят интегрировать Украину на Западе, если в лице Владимира Путина у них гораздо более серьезный соперник? И что произойдет, если в Италии ухудшится ситуация? Как они смогут справиться с этим, если не смогли в гораздо меньших Афинах?

Долговое бремя нужно заново обсудить на переговорах

Очевидно, не стоит идти по этому пути. Вместо этого, самое время немцам признаться себе, что они не получат обратно всех денег, которые предоставили Афинам. Даже если в следующие 50 лет постоянно присылать тройку для контроля. Для этого поставлены слишком сложные цели. Поэтому, самое время – как того в течение нескольких месяцев требует Международный валютный фонд – в очень сжатые сроки вести переговоры о фундаментальной реструктуризации долга, возможно даже о его сокращении.

Однако, в свою очередь, правительство в Афинах должно взять на себя обязательства по проведению реальных рыночных реформ. Конкуренции и значительному сокращению государственного сектора в стране. Здоровому финансовому менеджменту и развитию функционирования государственных структур. Сделать все то, что определяет современные европейские страны. И только в том случае, если на этих переговорах не будет достигнуто согласие, то, вероятно, придет время, попрощаться друг с другом, до тех пор, пока в Афинах не отреагирует разумная сила.