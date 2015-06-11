Die Welt: Пусть лучше уходят греки, чем британцы!

Об этом пишет Доротеа Симс в своей статье «Пусть лучше уходят греки, чем британцы!», опубликованной на сайте немецкой газеты Die Welt.

Греческая трагедия уже давно превратилась в мыльную оперу. Каждая неделя – новый поворот в долговом споре. Осторожные дарящие надежду новости исчезают из-за новых провокаций Афин. Если премьер-министр Греции Алексис Ципрас заявляет о готовности искать консенсус, сразу же появляются угрозы от членов его правительства в направлении Брюсселя.

В Европе, больше не бывает встреч на высшем уровне, где бы не обсуждали ухудшение ситуации в стране, которой грозит банкротство. Долгое время греки больше не могли сводить концы с концами без спасительных миллиардов, но даже промежуточное финансирование не улучшит ситуацию. Наконец, правящие в Афинах левая и правая радикальные партии полностью отказались от курса Брюсселя, назвав его неправильным.

Между тем грексит, выход Греции из еврозоны, стал альтернативой. Хотя многие финансовые эксперты сочли такой шаг преодолимым для еврозоны, но всем понятно: грексит станет переломным моментом для Европейского Союза.

Какой образ мыслей определяет Европу?

Однако, греки не единственные, кто хочет изменить курс Брюсселя. Многие британцы подумывают о выходе из ЕС, и переизбранный премьер-министр Дэвид Кэмерон хочет позволить народу принять решение по этому вопросу. Хотя Великобритания не является членом еврозоны, но брексит будет катастрофой для ЕС, и он гораздо сильнее отразится на экономике, чем грексит. Поскольку характер Союза уже не будет прежним без либеральных британцев.

Кэмерон также требует реформ от Брюсселя: меньше бюрократического регулирования и больше свободы действий для государств, к примеру, в вопросах прав на убежище или ограничений пособий для иммигрантов ЕС, приверженность свободной торговле с другими странами, такими как США или Китай, и фокусировка на едином европейском рынке, чего до сих пор не достигли в сфере услуг или в энергетическом секторе.

Профицит в рыночной экономике, который Лондон хочет «прописать» ЕС, был бы полезным для союза с хронически низким ростом. Но в то время как Брюссель в отношении пресловутых отстающих в проведении реформ греков выбирает очень гибкую позицию, и демонстрирует большую симпатию, с Кэмероном обходятся довольно холодно.

Поэтому в дебатах о брексите и грексите речь идет не просто о будущем составе ЕС и еврозоны, но и о том, какой образ мыслей должен преобладать в Европе в будущем. В этом отношении, ближайшие месяцы имеют решающее значение для будущего Европы. Потому что Греция и Великобритания представляют собой две противоположности, которые с самого начала были в ЕС: южноевропейская страна характеризуется чрезмерной верой в государство, а Великобритания высоко ценит англо-саксонскую свободу и предпринимательство.

Ципрас отказался от приватизации

Требование Ципраса о реструктуризации долга было отвергнуто всеми партнерами ЕС. Но его настойчивость в отклонении от курса консолидации, на котором настаивает Ангела Меркель и который предусматривает финансовую помощь только при проведении реформ, находит все больше сторонников в пределах и особенно за пределами валютного союза.

Также в Германии некоторые политики и ученые критикуют якобы преувеличенный курс на экономию и требуют стратегии, которая будет способствовать росту, что, в общем-то, станет продолжением увеличения долга за счет других стран ЕС.

В кризисной стране по-прежнему существуют слишком щедрые правила раннего выхода на пенсию, слишком много гражданских служащих, застывший рынок труда и слишком мало налоговых поступлений. Ципрас отказался от приватизации и других обещанных предыдущей властью рыночных реформ, потому что он рассматривает государство, как представитель левых сил, а не как хороший предприниматель.

Угрожающий потенциал Испании и Италии

Греческое правительство хочет принимать от кредиторов только свежие деньги, а не их рецепты для обновления срочно нуждающейся в реабилитации страны. Ирландии, Испании и Португалии в условиях кризиса также требовалась финансовая помощь, но на короткий срок, затем они взяли курс на реформы, что вернуло их на путь роста.

Но даже в этих странах существуют сильные политические силы, которые, как Ципрас, дают популистские обещания спасения и ведут серьезные переговоры с Европейским союзом. Кто помогает грекам, предоставляя им еще больше миллиардов, не настаивая на том, чтобы правительство проводило обещанные реформы предшественников, ставит под угрозу стабильность единой европейской валюты. Поскольку другие экономически слабые страны также будут настаивать на подобном отношении. И угрожающий потенциал Испании и Италии гораздо больше, чем греков.

Германия и Франция играют решающую роль не только в отношениях с Грецией. Как двигатели европейской интеграции, Париж и Берлин определяют будущее направление. То, что французское государство постоянно превышает барьер дефицита пакета мер по стабилизации, не беспокоясь при этом о санкциях, показывает, насколько во время кризиса снижены нравы не только в Греции.

Бессмысленно уничтоженное доверие

На этом фоне, выглядит абсурдно, когда вице-канцлер Зигмар Габриэль, министр экономики Франции Эммануэль Макрон по-прежнему хотят объединить еврозону в экономический и социальный союз. Дальнейший отказ от суверенитета немыслим, пока между членами так много недоверия, как сейчас между Грецией и другими странами еврозоны.

Одностороннее расторжение договоров, которое практикует Ципрас, разлагает основу валютного союза. Лидеры переговоров кажутся не партнерами, а противниками. И трудно поверить, что после того, как Афины в последние месяцы бессмысленно разрушили доверие, в ближайшее время посредством соглашения о дополнительной помощи удастся нормализовать отношения.

Если Греция останется в еврозоне, в долгосрочной перспективе это грозит бросить тень на валютный союз. Прежде всего, ЕС, вероятно, не будет хватать сил, чтобы на справедливой основе вести переговоры с англичанами о возможностях реализации предложенных Лондоном реформ. Существует большая опасность, что Союз окажется в затруднительном положении, потому что он отпустил не ту страну.