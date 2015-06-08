Эпидемия смертельного вируса MERS в Южной Корее: 6 погибших, 87 инфицированных

Министерство здравоохранения Южной Кореи сообщает о 23 новых случаях заражения коронавирусом ближневосточного респираторного синдрома (MERS) за сутки, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Таким образом, число инфицированных в стране уже достигло 87 человек, и это самая масштабная вспышка этого заболевания за пределами Ближнего Востока.

От болезней, вызванных этим вирусом, скончались уже шесть человек, как правило это пожилые люди с ослабленной имунной системой.

В общей сложности около 2300 человек были отправлены в карантин и почти 1900 школ были закрыты в попытке остановить распространение вируса.

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Результатом заражения коронавирусом MERS часто становится высокая температура, заболевание дыхательных путей пневмония и отказ почек.

В большинстве случаев заражение происходило в больнице, где вирус передавался другим пациентам и медперсоналу

17 из 23 случаев заражения вирусом произошли в медицинском центре Самсунг в Сеуле. По данным министерства здравоохранения страны, именно в этой больнице произошла передача вируса от одних пациентов к другим, а также к медперсоналу и членам их семей, которые находились в близком контакте.

Власти также опубликовали названия 24 больниц, находящихся преимущественно в Сеуле и соседствующей с ним провинции Кенгидо, где наблюдается вспышка заболеваний.

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Первый случай заражения вирусом MERS в Южной Корее был зарегистрирован у бизнесмена, вернувшегося из деловой поездки в Саудовскую Аравию, где вирус был изначально выявлен три года назад.

Мэр Сеула Пак Вонсун обвинил центральные власти в том, что они не смогли вовремя предоставить населению достаточно информации об этом вирусе.

В свою очередь министр здравоохранения отверг эти обвинения, подчеркнув, что такого рода высказывания лишь вызывают у публики еще больше недоверия.

Согласно ВОЗ, смертность от этого коронавируса составляет 27%.