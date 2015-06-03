В Южной Корее закрыли более 200 школ из-за эпидемии смертельного вируса MERS
Власти Южной Кореи распорядились закрыть на карантин более 200 начальных школ из-за распространения коронавируса MERS.
Число заразившихся коронавирусом MERS в Южной Корее за день увеличилось на пять человек и составило 30 человек. Жертвами болезни стали два человека. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си.
В среду президент страны Пак Кэн Хе созвала срочное совещание с участием руководителей сферы здравоохранения и экспертов-медиков, чтобы рассмотреть меры по введению карантина.
Ранее министр здравоохранения Южной Кореи признал ошибки, допущенные во время борьбы со вспышкой MERS.
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К настоящему моменту, по данным Всемирной организации здравоохранения, в мире насчитывается более 1,1 тысячи носителей коронавируса MERS. Жертвами вируса стали 436 человек.
У людей коронавирусы могут вызвать целый ряд заболеваний - от легких форм острой респираторной инфекции до тяжелого острого респираторного синдрома (ТОРС), который нередко приводит к летальному исходу.