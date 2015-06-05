Die Zeit: Запад нужен Путину только как образ врага

Президента России, похоже, совсем не беспокоит тот факт, что он отсутствует на саммите в замке Эльмау. Наоборот: с точки зрения внутренней политики, лучше и быть не могло.

Об этом говорится в статье Йоханнеса Возвинкеля «Запад нужен Путину только как образ врага», опубликованной на сайте газеты Die Zeit.

Сидит ли Владимир Путин в воскресенье в Кремле и расстраивается, когда лидеры стран G-7 встречаются в замке Эльмау? Вряд ли. Времена, когда президент России искал признанной близости Запада, прошли. Еще в апреле его пресс-секретарь объявил, подразумевая саммит в Германии, что Путин никому не хочет себя навязывать.

Западный мир потерял для руководства России всякий блеск, который после распада Советского Союза казался таким сияющим. Европа и Соединенные Штаты, согласно общественному представлению в России сегодня, считаются прежде всего декадентскими и лицемерными, нерешительными, но опасными. Онлайн-комментарии под статьями газет о российской внешней политике заявляют, что «так называемые мировые лидеры танцуют только под дудку американского президента», а Россия остается непобедимой. Если вспомнить заказные комментарии троллей под статьями – они также выражают существующее мнение. «G 7 – клуб хвастунов. Нужно ли нам туда идти?», задают авторы риторический вопрос.

Несмотря на разочарования или даже враждебность, Запад в Москве остается важной мерой всех вещей - даже во времена взаимного отталкивания. Недавно критику бывших канцлеров Германии Гельмута Шмидта и Герхарда Шредера по поводу исключения Путина передавали почти с наслаждением. Даже политик ХСС Вильфрид Шарнагль своим голосом за участие Путина в саммите нашел вход в российские СМИ.

Вопрос здравого смысла

Потому что он вписывается в универсальный шаблон повествования в России: некоторые западные лидеры и спецслужбы хотят изолировать страну и, в конечном итоге, уничтожить ее, но благоразумные люди повсюду думают иначе. Как китайский лидер, президент Бразилии и правый националистический лидер партии во Франции Марин Ле Пен, у которых дружественные отношения с российским руководством, и которые не беспокоят его неприятными вещами.

Кремль даже может указать на визит европейских лидеров – и при этом не только премьер-министра Греции Алексиса Ципраса. Три дня назад премьер-министр Словакии Роберт Фицо был в Москве. Через пять дней, Путин летит в Рим, чтобы посетить российский павильон на ЭКСПО 2015. В Ватикане у него будет личная аудиенция с Папой Франциском. Одиночество, демонстрирует Путин, выглядит по-другому.

На этой неделе в Москве состоится заседание министров иностранных дел Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), в которую входят Китай, Казахстан, Киргизия, Россия, Таджикистан и Узбекистан. Путин принимал дипломатов в Кремле. В июле в городе Уфе Россия проведет следующий саммит стран-членов, с намерением укрепить важность до сих пор слабой организации в рамках своей азиатской стратегии. Она поддерживает вступление Индии и Пакистана, а позднее Ирана, и надеется принять участие в разработке Китаем будущего нового Шелкового пути. У Китая есть то, что в России медленно тает: деньги для крупных инвестиций. Поэтому G7 кажется лишь одним из многих саммитов.

Саммит G-20 вызывает плохие воспоминания

Возможно, то, что ему не пришлось лететь на остракизм остальных стран G7 в Германии, стало для Путина облегчением. Саммит G-20 в ноябре прошлого года в Брисбене, Австралия, по-прежнему вызывает плохие воспоминания. Тогда президент России столкнулся с непониманием и резкой критикой, и после ночных переговоров с канцлером Ангелой Меркель уехал раздраженным. Путин обидчив, рассказывали западные дипломаты в Москве. Даже на саммите G8 в Санкт-Петербурге в 2006 году в некоторых спорных вопросах было семь против одного. Тогда пришлось снова вмешаться мировому судье: Ангеле Меркель.

История России на саммите G8 является отражением внешнеполитических виражей страны. В 1998 году Россия получила право вступить в клуб главных лидеров на земле. Ее интеграция в западный мир казалась только вопросом времени. Восемь лет спустя, она впервые получила право проведения саммита в Санкт-Петербурге. Тогда Германия в качестве особого жеста передала председательство в G8 России. Но в последующие годы атмосфера становилась более холодной, прежде всего, по отношению к США. В 2012 году Путин отсутствовал на саммите в американском Кэмп-Дэвиде и отправил туда премьер-министра Дмитрия Медведева. С 2014 года, формат G8 больше не является действительным.

Внутриполитический отвлекающий маневр

То, что Россия отворачивается от Запада, можно объяснить не только оскорбленной гордостью и обидой. Это основа агрессивной внутренней политики в период экономического спада. Компенсацией за экономические бедствия служат отвлекающие маневры: постоянные жуткие новости об окружении врагами и призывы к национальной эйфории, победная история и постоянная боевая готовность. Внешняя политика здесь, прежде всего, инструмент внутреннего контроля власти. Отказ от стран G-7 сейчас на руку Путину. Так не будет опасности, что ему придется идти на уступки.

Уже 40-й суперсаммит, который в июне прошлого года из-за конфликта в Украине впервые состоялся без России, укрепил внутреннюю политику Путина. Решение: если западники не хотят нас видеть, то мы можем и по-другому. Вместо того, чтобы позировать для фотографии со своими коллегами в Брюсселе на саммите, Путин обсуждал в Санкт-Петербурге «безопасное и эффективное освоение Арктики». Минеральные ресурсы Северного Ледовитого океана он считает путевкой в могущественное будущее. Сотрудничество с Западом ему больше не подходит.