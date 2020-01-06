Столтенберг об убийстве Сулеймани: это было решение США, а не НАТО (видео)

Тем не менее, союзники по НАТО обеспокоены дестабилизирующей активностью Ирана в регионе.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ликвидацию в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. По его словам, это решение не было одобрено на уровле Альянса.

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«Это решение США. Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО. Но все союзники озабочены дестабилизирующей активностью Ирана в регионе», – циритует его заявление Euronews.

По словам Столтенберга, американская сторона представила обоснование своих действий на экстренной встрече в Брюсселе.

Secretary-General Stoltenberg on the murder of #Soleimani: "This is a US decision. It is not a decision taken by the global coalition or #NATO. But all allies are concerned about #Iran's destabilising activities in the region."https://t.co/sVeqKVcIqDpic.twitter.com/zL9cAP4knQ — euronews (@euronews) 6 января 2020 г.

В ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани.

Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны. Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом". Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани. В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановке операции против "Исламского государства" в Ираке.