Столтенберг об убийстве Сулеймани: это было решение США, а не НАТО (видео)

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал ликвидацию в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. По его словам, это решение не было одобрено на уровле Альянса.

Читайте такжеТрамп заявил, что у Ирана никогда не будет ядерного оружия

«Это решение США. Это не решение, принятое глобальной коалицией или НАТО. Но все союзники озабочены дестабилизирующей активностью Ирана в регионе», – циритует его заявление Euronews.

По словам Столтенберга, американская сторона представила обоснование своих действий на экстренной встрече в Брюсселе.

Secretary-General Stoltenberg on the murder of #Soleimani: "This is a US decision. It is not a decision taken by the global coalition or #NATO. But all allies are concerned about #Iran's destabilising activities in the region."https://t.co/sVeqKVcIqDpic.twitter.com/zL9cAP4knQ