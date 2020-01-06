В Иране сотни тысяч людей прощаются с убитым США генералом Сулеймани (фоторепортаж)

В траурных церемониях по всему Ирану принимают участие сотни тысяч людей.

В Тегеране сотни тысяч людей прощаются с командующим Корпуса стражей исламской революции (КСИР), генералом Касемом Сулеймани, убитым в Ираке в результате американского ракетного удара.

Об этом пишет Deutsche Welle.

Утром тысячи людей собрались на траурную церемонию на территории Тегеранского университета. Церемония транслировалась в прямом эфире почти на всех телеканалах страны. Затем тело Сулеймани перенесли на площадь Асад в западной части Тегерана. Вдоль маршрута траурной процессии выстроились сотни тысяч людей.

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи также прочитал молитву над телом Сулеймани. После завершения молитвы собравшиеся начали выкрикивать: "Смерть Америке!". Дочь Сулеймани в своей речи пообещала, что гибель ее отца станет "черным днем для США и их союзника Израиля". "Семьи американских солдат на Ближнем Востоке будут проводить дни в ожидании смерти своих детей", - сказала она.

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Иранское правительство объявило понедельник выходным днем, чтобы все желающие могли проститься с погибшим генералом. Многие улицы в центре Тегерана закрыты для движения автомобилей, не работают школы и высшие учебные заведения. Из Тегерана тело Сулеймани доставят в священный для шиитов город Кум, где возле одного из мавзолеев также пройдет прощальная церемония. Похороны Сулеймани состоятся 7 января в его родном городе Керман на юго-востоке Ирана. В городе 7 января объявлен выходным днем.

Накануне сотни тысяч человек приняли участие в мероприятиях прощания с Сулеймани в городе Ахвази на юго-западе Ирана и в священном городе Мешхед на северо-востоке страны. На фотоснимках, сделанных с воздуха, видно гигантское скопление народа в обоих городах и многокилометровые очереди. Особенно много людей собралось возле мавзолея восьмого имама Резы в Мешхеде. Скопление людей было настолько огромным, что организаторам пришлось отменить дальнейшую транспортировку тела Сулеймани в Тегеран, где на вечер была запланирована церемония с участием всего иранского руководства.

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Как известно, в ночь на 3 января американские военные вблизи аэропорта Багдада по указанию Трампа ракетным ударом убили иранского генерала Касема Сулеймани. Премьер Ирака назвал такие действия США нарушением суверенитета страны.

Впоследствии Трамп обвинил иранского генерала в причастности к гибели тысяч американцев и в планах убийства еще многих граждан США.

Госсекретарь США Майк Помпео заверил, что Вашингтон не хочет войны с Тегераном.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал убийство иранского генерала "террористическим актом".

Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил США "серьезной местью" за убийство Сулеймани.

5 января парламент Ирака проголосовал за вывод американских войск с территории страны после ликвидации Сулеймани.

В то же время международная коалиция под руководством США на фоне обстрелов мест дислокации заявила о приостановке операции против "Исламского государства" в Ираке.