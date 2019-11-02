Израильская система ПРО перехватила 7 ракет, запущенных из Сектора Газа: видео

Армия обороны Израиля ответила на ракетные обстрелы авиаударами.

Израильская система ПРО «Железный купол» сбила 7 ракет, которые запустили для обстрела территории Израиля из Сектора Газа.

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Видео с места событий опубликовано в Twitter Армии обороны Израиля.

Утверждается, что из Сектора Газа выпустили 10 ракет. В результате ракетного обстрела пострадал жилой дом

В ответ на ночные обстрелы израильские истребители начали наносить удары по целям в Секторе Газа.

RAW FOOTAGE: The moment the Iron Dome Aerial Defense System intercepted 7 rockets fired from #Gaza at #Israel. pic.twitter.com/jxOTpbeHhT — Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2019

Напомним, система "Железный купол" перехватывает ракеты ближнего радиуса действия на основании радарных данных, определяя в реальном масштабе времени траекторию полета такой ракеты и вероятное место ее падения. Затем на перехват цели запускаются ракеты "Тамир".

По данным израильских военных, система «Железный купол» способна поражать до 90% целей и обеспечивать защиту от ракетных обстрелов территории площадью до 150 кв. км. Она широко используется при отражении ракетных атак палестинцев из сектора Газа.