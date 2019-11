Израильская система ПРО перехватила 7 ракет, запущенных из Сектора Газа: видео

Израильская система ПРО «Железный купол» сбила 7 ракет, которые запустили для обстрела территории Израиля из Сектора Газа.

Читайте такжеПосольство Израиля в Украине возобновило работу

Видео с места событий опубликовано в Twitter Армии обороны Израиля.

Утверждается, что из Сектора Газа выпустили 10 ракет. В результате ракетного обстрела пострадал жилой дом

В ответ на ночные обстрелы израильские истребители начали наносить удары по целям в Секторе Газа.

RAW FOOTAGE: The moment the Iron Dome Aerial Defense System intercepted 7 rockets fired from #Gaza at #Israel. pic.twitter.com/jxOTpbeHhT