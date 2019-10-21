Washington Post: Трамп фактически требовал взятку от Украины

Это то преступление, за которое, согласно Конституции США, можно лишить президента его поста.

Во время скандального телефонного разговора президент Дональд Трамп потребовал у украинского лидера Владимира Зеленского открыть расследование против семьи бывшего вице-президента Джо Байдена. И член нижней палаты Конгресса США демократ Фрэнк Паллон назвал это "злоупотреблением власти". Такое же мнение выразил экс-сенатор и потенциальный кандидат в президенты Бето О'Рурк.

Спикер Палаты представителей Конгресса Нэнси Пелоси назвала скандальные события, связанные с Украиной, "дерзкими усилиями, нацеленными надавить на иностранное правительство, чтобы заставить его вмешаться в американские выборы в 2020 году". При этом она добавила, что длительные попытки скрыть правду о "злоупотреблении президентской властью от американского народа" будут расцениваться как доказательство препятствования правосудию, - напоминает адвокат Ари Мелбер на страницах Washington Post.

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У демократов в Конгрессе, которые добиваются импичмента Трампа, есть причины думать, что конституционное определение "преступления на высоком уровне" можно применить к поведению президента США относительно Украины, также обвинений в попытке все скрыть и помешать правосудию. И не будет ничего странного или нового в том, что Конгресс будет рассматривать сразу несколько нарушений, за которые можно объявить импичмент. Палата представителей проводила голосование по 4 статьям против Билла Клинтона. Воспрепятствование правосудию конгрессмены поддержали, а злоупотребление властью - провалили. В случае президента Эндрю Джонсона законодатели вообще рассматривали нарушения по 11 статьям. В итоге, они приняли 2 статьи против Клинтона и три против Джонсона.

Но на фоне целого ряда расследований Палаты представителей против президента, демократы в Палате представителей до сих пор не обратили внимание на ключевой и главный аргумент за импичмент президента. Заявления и действия Трампа относительно Украины полностью подпадают под одно из немногих нарушений, которые прописаны в Конституции США, как такие, за которые президента можно уволить: это взяточничество. В 4 разделе 2 статьи указано, что причиной для импичмента федерального чиновника, "который должен быть устранен с должности или осужден, может быть измена, взяточничество или другие преступления высокого уровня".

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По мнению автора, вполне справедливо можно обвинять Трампа в том, что он требовал взятку. Ведь он призывал президента Украины Владимира Зеленского "сделать одолжение" и начать расследование против семьи Байдена. Сам Трамп впоследствии признал эту цель 3 октября, когда сказал репортерам, что действительно требовал от Зеленского "начало большого расследования против Байденов". Доказательства и свидетельства членов администрации Трампа, тем временем, говорят, что желаемая выгода, то есть расследование против политического соперника, была обусловлена правительственными действиями. Чиновники администрации говорили, что это было условие для проведения встречи президентов США и Украины в Белом доме, а также передача военной помощи украинской армии на миллионы долларов.

Конечно, процесс будет требовать дополнительных доказательств и деталей. Но логика в том, что Трамп использовал свою власть, чтобы получить фактически взятку, то есть коррумпировано требовал что-то ценное в обмен на официальные действия США. В таком случае дело имеет вполне очевидный вид. И в отличие от большинства юридических или политических вопросов, в даном случае несколько ключевых фактов не подвергаются даже сомнению.

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Фокус на взяточничестве Трампа сделает дело отличным от двух предыдущих прецедентов в истории, ни один из которых не привел к выдвижению обвинений в Сенате и увольнения с должности. Дела против Джонсона и Клинтона фактически разбились о сложный вопрос: а что такое, согласно Конституции США, преступление высочайшего уровня? В случае Трампа никто не может отрицать, что взяточничество действительно повод для импичмента. Потому что это четко прописано в Конституции.