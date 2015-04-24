Германия аннулирует шенгенские визы российским "Ночным волкам" - МИД Польши

Как передает корреспондент УНИАН в Польше, об этом сообщил польский министр иностранных дел Гжегож Схетына в эфире Radio Zet.

"Знаю, что они имеют проблемы с получением шенгенской визы", - сказал министр, комментируя проблему рейда байкеров из Москвы в Берлин.

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"В свою очередь, Германия аннулирует шенгенские визы", - сказал Схетына и добавил, что польское правительство планирует решить, пропускать ли этих байкеров на свою территорию, сегодня во второй половине дня.

Схетына не исключил, что Польша также аннулирует выданные участникам этого клуба шенгенские визы. "Мы должны увидеть, какой будет визовая ситуация, как она связана со списком, который мы получили", - пояснил министр.

Как сообщал УНИАН, ранее представители власти Польши назвали провокацией запланированный "Ночными волками" проезд из России в Германию в рамках якобы чествования 70-й годовщины окончания Второй мировой войны.

"Ночные волки" планируют проехать по территории России, Беларуси, Польши, Словакии, Чехии, Австрии и Германии. Польша должна стать первой страной Евросоюза на их пути, и польские пограничники должны решить, пропускать ли их на территорию Шенгена.