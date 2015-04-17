Глава МИД Чехии назвал провокацией мотопробег российских "Ночных волков"

Об этом он написал в Twitter.

"Проезд российских мотоциклистов, которых называют "Ночные волки", считаю провокацией. Мы должны внимательно следить за тем, чтобы во время поездки по нашей стране они соблюдали законодательство", - написал министр.

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Ранее на этой неделе "особой провокацией" назвала запланированный мотопробег и глава правительства Польши Эва Копач, а глава польского МИД призвал не придавать этому делу особое значение, поскольку этому больше радуются в Москве.

Польша станет первой из стран Евросоюза на пути рейда "Ночных волков", которые планируют якобы в рамках празднования 70-летия победы осуществить мотопробег «На Берлин» с 25 апреля по 9 мая. Они планируют также проехать по территории Чехии, Словакии и Австрии.

Польские власти отметили, что окончательное решение о том, пускать или нет российских байкеров в страну, примут работники пограничной службы.