Гражданин Чехии основал "Либерландию" - собственное "государство" на спорной территории
Гражданин Чехии Вит Едличка основал на территории в 7 км2 на границе Сербии, Хорватии и Венгрии собственное государство - Свободную республику Либерландию.
Оно основано на либертарианских принципах и предлагает в качестве слогана фразу "Живи сам и дай жить другим" ('to live and let live').
Территория Либерландии расположена по следующим координатам 45° 46′ N, 18° 52′ E в окрестностях поселка Кнежевы Винограды в Хорватии, на западном берегу Дуная. Причина, по которой "страна" расположилась именно там, проста: территория является одним из участков "спорной" или "ничейной" земли, которую уже два десятка лет не могут разграничить между собой Сербия и Хорватия, сообщает Настоящее время по информации Independent.
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Либерландия уже обзавелась Конституцией, флагом, гербом, официальным сайтом и страничкой в Facebook.
32-летний Едличка - чешский политик и экономист, евроскептик и член Партии Свободных граждан. Он убежденный либертарианец и декларирует принципы личной и экономической свободы как основы основ Либерландии.
Вступить в гражданство непризнанной республики он предлагает всем, "кто уважает права и мнение других людей, вне зависимости от их расы, национальности, религии и ориентации". Не приветствуются только те, "кто имеет коммунистическое, нацистское или другое экстремистское прошлое".
Неделю назад Едличка призвал переселиться в свободную страну 5 тыс. своих знакомых, которые разделяют его принципы. Однако идея так захватила общественность, что желающих получить гражданство Либерландии насчитывается уже 160 тыс., - сообщает Geek.com. Работы по обработке заявлений у Едлички так много, что ему и еще семи волонтерам приходится заниматься бюрократией с утра до ночи.