Запрет коммунистической символики: чего ждать (видео)

За решеткой могут оказаться даже продавцы сувениров, передает ТСН.

Например, на Андреевском спуске в Киеве до сих пор полно советской символики - знамена, ушанки и даже документы времен СССР.

Продавцы же сувениров на появление журналистов реагируют агрессивно. Они пока не знают, что за их распространение можно сесть за решетку. Поэтому теперь им придется переосмыслить, какие сувениры продавать.

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Также, согласно новому закону, с улиц придется убрать памятники всем красноармейцам. В то же время, как объясняют активисты, сбивать с надгробий и солдатских наград советскую символику, как это делали в Германии после победы фашизма, не будут.

В то же время, начали задумываться культурологи и кинематографисты. Например, что делать с советским кино и как его показывать и показывать ли вообще - председатель союза кинематографистов пока не представляет. По его мнению, символика и пропаганда - это разные вещи.

"Если будет поставлена задача, чтобы никакой символики вообще, то тогда вообще под нож полетят, начиная с украинского фильма Довженко "Земля" 30-го года. Его можно легко трактовать, как тоталитарный", - говорит Сергей Трымбач.

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Советскую символику, вероятно, придется снять с домов. Кроме того, будут переименованы названия улиц. На раскачку местным властям дается три месяца.

В то же время, военные флаги не подпадают под определение тоталитарной символики. Носить ордена ветераны второй мировой могут спокойно и дома и на публичных мероприятиях.

"Признание героями и борцами за украинскую независимость всех, а не только условно красных - это чрезвычайно широкий шаг к общественному решению. Это совсем не означает, что мы запрещаем, что мы отрекаемся от тех 6 млн советских, которые боролись за победу над нацизмом в Европе. Мы просто по-другому расставляем акценты", - говорит Сергей Громенко.

Напомним, вчера, 9 апреля, Рада запретила пропаганду и символику коммунистов и нацистов.