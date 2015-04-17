Почти половина россиян считает прямую линию с Путиным "показухой" - опрос

72% опрошенных российским фондом «Общественное мнение» (ФОМ) были в курсе, что 16 апреля президент Владимир Путин проведет прямую линию. 46% респондентов заявили, что не хотели бы задавать вопросов.

Эксперты объясняют это «усталостью» россиян от формата прямой линии, пишет КоммерсантЪ.

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Больше других о подготовке прямой линии были осведомлены россияне старше 60 лет (86% в этой возрастной группе). Смотреть общение президента РФ с населением планировали 59%, чаще других об этом заявляли опять же пожилые люди (81% среди них). Четверть утверждали, что не будут смотреть прямую линию. 27% россиян не были в курсе, что 16 апреля состоится прямая линия.

Вопросы о благосостоянии граждан хотели бы задать Путину 15% россиян. Их, в частности, интересовали темы «борьбы с ростом цен», «повышения зарплат», а также «возможности улучшения жизни людей в целом».

Еще 10% спросили бы президента РФ о социальных выплатах и льготах, 4% — об экономических проблемах, по 3% — о борьбе с коррупцией, о борьбе с безработицей, о жилищных проблемах, о проблемах ЖКХ и о здравоохранении. 1% респондентов желали выразить президенту «слова поддержки и одобрения его работы». При этом 46% вообще не хотели задавать Путину вопросы, потому что «все равно на все он не успеет ответить». Прямая линия, по их мнению, «это все показуха», «ничего в лучшую сторону не изменится».

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Опрос проводился 11–12 апреля среди 1500 респондентов в 43 регионах РФ.

В 46%, не желавших что-либо спрашивать у президента, входит «четкая группа населения, которая негативно относится к Владимиру Путину», те, «кто понимают, что их проблемы — это уровень начальник ЖЭКа, а не президента», и те, кто «не могут сформулировать свой вопрос», заявил “Ъ” президент ФОМ Александр Ослон.