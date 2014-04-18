МИД возмущен "циничными" заявлениями Путина в ходе «прямой линии»

Об этом сообщили в украинском МИД.

"Многие из них прямо противоречат высказанным на Женевских переговорах заверениям российской стороны относительно ее заинтересованности в деэскалации ситуации вокруг Украины и украинско-российских отношений. Противоречивость заявлений российской стороны окончательно дискредитирует ее позицию относительно якобы непричастности к событиям в Автономной Республике Крым и в восточных регионах Украины", - заявляют в ведомстве.

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Как подчеркивают дипломаты, 4 марта В.Путин категорически отрицал участие российских военных в блокировании частей украинской армии в Крыму, но уже 17 апреля признал, что за т.н. силами самообороны Крыма стояли российские военнослужащие, которые, оказывается, помогали провести «честно» то, что российская сторона называет референдумом. Это признание российского президента окончательно похоронило миф о якобы «легитимном волеизъявлении» крымчан.

"Пренебрежительный тон, великодержавные нотки и псевдоисторические выводы в высказываниях Путина свидетельствуют об истинном отношении кремлевского руководства к гражданам Украины как к людям, по словам самого главы России, «второго сорта», наглядно демонстрируют чего стоят их циничные заверения в «дружбе» и «братстве»", - подчеркивают дипломаты.

"Абсолютно неприемлемыми считаем оскорбительные заявления В.Путина относительно представителей шахтерской профессии, которым, по его словам, больше ничего не нужно, чем «выпить полстакана - и на пляж» (именно так он объяснил, почему шахтеры приезжают отдыхать в Крыму). Хотели бы напомнить президенту России, что в Автономной Республике Крым ежегодно отдыхали десятки тысяч шахтеров не только из Украины, но и из самой России. Отдыхали потому, что, в подавляющем большинстве, живя в России за чертой бедности, имели возможность в украинском Крыму получить качественный и доступный отдых, почувствовать искреннее гостеприимство украинцев, крымских татар, русских и других национальностей, которые там проживают. Аннексировав Крым и, фактически, разрушив его международный туристический потенциал, Россия лишила теперь их и этой возможности", - заявляют в ведомстве.

"Любить свое государство и бороться за него - это не есть фашизм и неонацизм, как утверждает В.Путин. Фашизм и неонацизм - это попытка завоевать, подчинить и унизить другой народ, другое независимое государство, это то, что сегодня коварно пытается сделать Россия в Украине", - подчеркивается в заявлении МИД.