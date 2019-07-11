Neue Zürcher Zeitung: Россия называет сериал о Чернобыле «русофобией» за правду, которой боится

Для Москвы правда – до сих пор худшее, что может произойти, и фильм еще раз это показал.

Почти рефлекторно российские государственные телеканалы обвинили сериал HBO «Чернобыль» в так называемой «русофобии». Это иллюстрирует неспособность принять взгляд со стороны, а также старую ложь и новую историческую боль.

Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung. Кто больше всего критикует Россию? Кто «поливает» ее грубыми словами и жесткими жалобами? Это делают сами же россияне. Все плохо и все не так: отключение воды на лето, долгие месяцы без лифта, который постоянно ремонтируют, разбитые улицы, больницы без всего необходимого, правительство и сам Владимир Путин. Это «тема номер один» всех коротких разговоров в стране. Однако, об этом говорить можно только россиянам.

Читайте такжеWashington Post: Урок катастрофы на Чернобыльской АЭС до сих пор не усвоен

Как только иностранец присоединится к критике, настроение меняется мгновенно. Отключили воду на лето? Всегда так было! Это не плохо, можно нагреть себе кастрюлю. Лифт долго не ремонтируют? Можно и пешком пройти, ничего страшного. Разбитые улицы и дороги? Их просто очень медленно ремонтируют. В больницах не хватает всего необходимого? Ничего, зато есть очень хорошие частные клиники. А Путин? «У нас никого лучше нет», - говорят россияне.

Швейцарское издание пишет, что все это рефлексы, которые практиковали во времена СССР: внешние точки зрения всегда осуждались, ведь никто не хочет, чтобы ему показывали зеркало. Почти все ищут одобрение. Любую критику нужно отрицать.

Новый сериал о катастрофе на Чернобыльской АЭС в России восприняли, как так называемую «западную пропаганду, которая промывает мозги молодежи и толкает нас на неверный путь» во времена СССР. Издание напоминает, что фильм HBO рассказывает о первых днях после взрыва реактора в апреле 1986 года, в значительной степени придерживаясь реальных фактов. Однако, это все же художественный фильм. И главные события разворачиваются в вымышленной драме, которая пренебрегает определенными деталями. При этом акцент делается на одному действующему лицу, которое становится основой художественного сюжета, не существовавшего в дейстительности.

«Мы одержимы тем, что не хотим быть униженными», - говорит сериал, в котором демонстрируется конфликт между личным и государственным, между человеком и угрожающими для жизни условиями.

Читайте такжеThe Atlantic: «Чернобыль» напоминает, как миру повезло с распадом СССР

Эта фраза много говорит о советских лидерах во времена катастрофы на ЧАЭС. Правда для них была худшим, что может произойти. Они заботились больше о собственной репутации, чем о человеческой жизни.

«Когда будем уведомлять общественность, нам стоит сказать, что атомная станция недавно была отремонтирована, чтобы не выставить наши технологии в плохом свете», - говорилось в протоколе заседания политбюро ЦК КПСС от 29 апреля 1986 года, которое прошло под председательством Генерального секретаря Михаила Горбачева. Встреча состоялась через три дня после аварии.

Однако, фраза про «одержимость» подчеркивает и суть современной России, которая объясняет российское отношение к сериалу. Государственные аналитические центры и СМИ тщательно выискивают мельчайшие ошибки, чтобы обвинить сценаристов в некомпетентности. Застекленные балконы? Дома, утепленные стекловатой? Эти американские дураки понятия не имеют о жизни в СССР. Государственная «Российская Газета» назвала сериал о Чернобыле «100%-й русофобией». А газета «Аргументы и Факты», которая принадлежит городскому совету Москвы, описала фильм как «стену лжи».

Но, как отмечает швейцарское издание, о «Чернобыле» в России говорят, прежде всего, потому, что ему удалось заставить россиян сознательно посмотреть на свое прошлое. И это то прошлое, которое по идеологическим причинам заставляли забыть, в котором критическая оценка заученных лозунгов могла стать опасной для жизни. Сценаристы сериала помогли россиянам выбраться из-под информационного саркофага, — считает эксперт «Московского центра Карнеги Андрей Колесников.

Читайте такжеGazeta Wyborcza: Ложь СССР в «Чернобыле» указывает на современную попытку закрыть глаза на новую катастрофу

Интерес к Советскому Союзу и его истории включительно с темными страницами обусловлен в «Чернобыле» не ностальгией по прежней империей. Авторы фильма эмоционально далеки от таких сантиментов. Он продиктован попыткой понять, как люди с советским прошлым стали такими, какими они являются сегодня. Некоторые российские комментаторы умышленно отрицают любую такую попытку. Здесь срабатывает концепция «свой-чужой», согласно которой «нашим» можно безусловно верить, а «чужим» - нет, потому что они же чужие. И эта концепция до сих пор пользуется успехом в России, включая ее политическую жизнь.

Россияне задают вопрос: «Почему у нас не сняли такой сериал?». И они сами знают ответ. Потому что на некоторые темы до сих пор наложено табу, и они подвергаются цензуре. Потому что свобода слова и творчества в России ограничена. Авторы «Чернобыля» показали в сериале даже Горбачева. Российские телеканалы не решатся на такое. В фильме показана медленная эвакуация из зараженной радиацией зоны. В нем советская травма лжи, которая порождает страх даже сегодня и вызывает рефлекс сопротивления: «Вы, иностранцы, не можете нас критиковать!».