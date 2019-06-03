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В сериале "Чернобыль" заметили киноляп (фото)

08:44, 03 июня 2019
Курьёзы
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Ляп был замечен в четвертой серии / фото facebook.com/sergey.doda.3

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Об этом в Facebook написал пользователь Sergey Doda. Так, в одном из кадров 4 эпизода сериала обнаружили"привет из будущего" - памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции.

"Интересный момент в 4 серии сериала "Чернобыль". В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (обвел)", - написал пользователь и опубликовал скрин.

Ранее был опубликован тизер пятой серии мини-сериала "Чернобыль" под названием "Вечная память". Она выйдет в эфир 3 июня.

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Теги: #Чернобыль#сериал