В сериале "Чернобыль" заметили киноляп (фото)
08:44, 03 июня 2019Курьёзы
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Памятник, замеченный в сериале, был установлен к 25-й годовщине аварии на ЧАЭС.
Ляп был замечен в четвертой серии / фото facebook.com/sergey.doda.3
В сериале "Чернобыль" американского канала HBO внимательный зритель заметил досадный киноляп.
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Об этом в Facebook написал пользователь Sergey Doda. Так, в одном из кадров 4 эпизода сериала обнаружили"привет из будущего" - памятник ликвидаторам Чернобыльской атомной электростанции.
"Интересный момент в 4 серии сериала "Чернобыль". В кадре памятник ликвидаторам Чернобыльской катастрофы (обвел)", - написал пользователь и опубликовал скрин.
Ранее был опубликован тизер пятой серии мини-сериала "Чернобыль" под названием "Вечная память". Она выйдет в эфир 3 июня.
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