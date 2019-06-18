Forbes: Катастрофа в Чернобыле создала самую опасную в мире лаву

Лава прожигала все на своем пути со скоростью 30 сантиметров в час.

Утром 26 апреля 1986 года четвертый энергоблок атомной электростанции вблизи города Чернобыль на территории современной Украины пережил "незначительную аварию". После отключения системы охлаждения в ходе плановой проверки безопасности ядро реактора пережило катастрофическое расплавление. Пожарные и врачи бросились на АЭС, понятия не имея о том, насколько там стало опасно.

Когда власть осознала масштабы катастрофы, более 16 тысяч милиционеров и военных были отправлены к электростанции тушить пожар и разбирать радиоактивные обломки. Потом руины реактора накрыли защитной оболочкой из стали и металла. По официальным данным, 31 человек умер от лучевой болезни в первые дни после аварии, пишет Forbes.

Долгосрочные последствия для 16 тысяч ликвидаторов в 100 тысяч эвакуированных из Чернобыля и Припяти жителей до сих пор не исследованы. Однако, в росте случаев заболевания раком винят радиацию. Влияние на флору и фауну внутри зоны отчуждения до сих пор изучается генетиками, экологами, зоологами и ботаниками.

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После отключения системы охлаждения реактора и провала введения контрольных стержней в реактор, ядерный синтез вышел из-под контроля, выделив достаточно тепла, чтобы расплавить топливные стержни, их оболочку, корпуса и все вокруг включая бетонный пол здания реактора. Топливные гранулы внутри стержней почти полностью сделаны из оксида урана. А обшивка, в которую они помещены, выполнена из сплавов циркония.

Розплавившись при температуре более 1200 градусов по Цельсию, уран, цирконий и растопленный металл образовали вместе радиоактивную лаву, которая прожигала стальной корпус реактора и бетонный фундамент. Это происходило со скоростью 30 сантиметров в час. Бетон не плавится, но распадается и становится хрупким при очень высоких температурах. Часть бетона вошла в поток лавы. Это объясняет высокое содержание силикатов – соединений, которые состоят в основном из кремния, алюминия и магния.

Из-за своей химической структуры и высокой температуры, лавообразный материал был не очень вязкий. А когда лаве присуща такая характеристика, она может легко растекаться, на что указывают сталактиты, которые свисают с клапанов и труб в уничтоженном ядре реактора.

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400 шахтеров прислали в Чернобыль, чтобы они выкопали тоннель под реактором. Существовал страх, что радиоактивная лава прожжет герметичную структуру и заразит грунтовые воды. Лишь позже стало известно, что она перестала течь через три метра. Химические реакции и вода охладили смесь до температуры ниже 1100 градусов по Цельсию. А это ниже той температуры, при которой бетон начинает распадаться.

Через восемь месяцев после аварии на ЧАЭС с помощью камер дистанционного управления затвердевшую радиоактивную лаву обнаружили среди развалин реактора. Из-за серого цвета и внешней схожести с корой деревьев ее прозвали «слоновьей ногой». На момент открытия лавы ее радиоактивность составляла примерно 10 тысяч рентген. Это настолько высокая доза, что даже минута пребывания рядом закончилась бы фатально. В 1996 году уровень радиоактивности сократился достаточно, чтобы можно было опуститься к основанию реактора и сделать снимки. Фото получились размытые из-за радиационного фона. Похожий на лаву материал, который возник в результате ядерного расплавления, назвали «кориум». А неизвестный до того сплав урана, циркония и кремния получил название «чорнобилит».