Fox News: Что на самом деле радиация сделала с телами ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС?

Врачи объяснили, почему возникает лучевая болезнь после тяжелого облучения и каковы ее симптомы.

В 1986 году из-за катастрофы на Чернобыльской АЭС в воздух взлетело большое количество радиоактивных материалов. В ликвидации последствий аварии от первых минут после нее и в течение следующих нескольких лет приняли участие 520 тысяч ликвидаторов. Им пришлось погасить пожар и расчистить место катастрофы от ядовитых веществ, рискуя жизнью.

Ликвидаторы, которые работали в Чернобыле в 1987-1990 годах получили серьезное облучение на уровне 120 миллизивертов, согласно данным Всемирной организации здравоохранения. Это более чем в тысячу раз большая доза, чем при проведении рентгена грудной клетки. Об этом пишет Fox News, отмечая, что во время медицинской процедуры люди обычно подвергаются облучению на уровне 0,1 миллизиверта. Поэтому в Чернобыле те, кто первыми приехали тушить пожар, получили астрономически более высокие дозы.

Читайте такжеForbes: Может ли катастрофа в Чернобыле повториться?

Что же происходит с человеческим телом под воздействием такого количества радиации? По словам доктора Льюиса Нелсона из медицинской школы Нью-Джерси, это можно сравнить с опытом вхождения в огромный аппарат рентгеноскопии, в котором радиация стреляет просто из каждого угла. Однако, разница в том, что лучи будут иметь иную природу, чем те, которые обычно используют в медицине. Гамма-лучи, проходя через тело, приводят к ионизации. Это означает, что они выбивают электроны из атомов в человеческих молекулах, нарушая химические связи и повреждая ткани. Высокий уровень ионизации вызывает «лучевую болезнь».

В Чернобыле у 134 ликвидаторов она появилась. Из них 28 умерли. Эти люди получили облучение на уровне от 8 тысяч до 16 тысяч миллизивертов. Это для сравнения равно 80-160 тысячам рентгеноскопий. Нелсон пояснил изданию, что лучевая болезнь главным образом проявляется в пищеварительном тракте и костном мозге. В этих частях человеческого тела клетки делятся очень быстро. ДНК здесь не очень защищена и распадается, чтобы ее можно было скопировать. И это делает ее очень уязвимой перед радиацией. Кстати, именно поэтому радиационная терапия поражает раковые клетки. Ведь они тоже очень быстро делятся.

Читайте такжеBloomberg: Катастрофа в Чернобыле до сих пор душит глобальную ядерную энергетику

Через несколько часов после облучения у людей с лучевой болезнью начинают появляться симптомы, такие как диарея и рвота. Когда клетки не делятся должным образом, слизистая оболочка пищеварительного тракта распадается, выпуская в кровообращение клетки и бактерии, живущие в кишечнике. По словам Нелсона, такое даже здорового человека «подкосит». Но поскольку радиация также останавливает производство белых кровяных телец в костном мозге, иммунная система не может бороться с инфекцией. Поэтому люди с лучевой болезнью часто умирают от заражения крови за считанные дни.

Высокий уровень радиации может также оставить ожоги на коже, которые становятся заметными за считанные минуты или часы после облучения. По словам Нелсона, они похожи на те, которые люди получают под действием солнечных лучей. Но если ожоги и симптомы кишечного тракта появляются почти мгновенно, в течение считанных минут, костном мозге удается выжить еще несколько дней. Это означает, что возникает скрытый период, когда пострадавшему человеку, кажется, становится лучше. А потом проявляется заражение крови.

Читайте такжеNewsweek: Ученые нашли в Чернобыле неизвестные ранее радиационные горячие точки

Люди, которым удалось пережить лучевую болезнь после Чернобыля, потом еще годы проходили реабилитацию. Как свидетельствуют данные ВОЗ, во многих из них появилась катаракта, потому что радиация повредила их глазные роговицы. Однако, это еще не все последствия. В случае большинства из тех, кто пережил катастрофу на Чернобыльской АЭС, результаты облучения проявились лишь через много лет. Ведь одним из главных последствий был повышенный риск заболевания раком.

«Но стоит помнить, что риск рака – это нечто, что проявляется примерно за 10 лет. Поэтому нужно прожить 10 лет и более, чтобы заметить угрозу», - сказал Нелсон.

Сколько людей пострадали таким образом от Чернобыля, сказать трудно. Однако, по некоторым оценкам, около 270 тысяч жителей Украины, России и Беларуси не заболели бы раком, если бы не было аварии в 1986 году.