National Interest: Вторая мировая война закончилась лишь в учебниках по истории

Нанесенные войной травмы и ущерб более 70 лет остаются без ответа в целых регионах.

Вторая мировая война закончилась в 1945 году. Но все эти годы мир не прекращал спорить о ее наследии и о том, как нужно уплатить возмещение жертвам. Некоторые последние события это подтверждают.

В феврале Программа возмещения депортированным жертвам Холокоста, которая платит компенсации выжившим узникам нацистских концлагерей, транспортированных на французских поездах, увеличила свои расходы с 200 тысяч до почти 400 тысяч долларов. Это делает ее самой дорогой программой, начатую правительствами в Европе или США. Выплаты проводит правительство Франции, но администрирует их Госдепартамент, пишет National Interest.

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В марте суд в Южной Корее конфисковал имущество компании Mitsubishi в стране. Такой шаг был оправдан необходимостью исполнить приговор южнокорейского Верховного суда о том, что японский производитель должен уплатить по 100 тысяч долларов каждому из пяти корейцев, которых во время войны заставляли работать на его заводах.

Вопрос о том, успеют ли корейские жертвы получить эти деньги до своей смерти, остается открытым. Все это самые свежие проявления глобальных усилий по пересмотру, переоценке, восстановлению и памяти Второй мировой войны. Это что-то вроде трибунала в Нюрнберге или токийского Международного военного трибунала для Дальнего Востока, но для 21 века.

В 1990-х годах восстановленный интерес к правам человека, больший доступ к историческим материалам и меньшая поляризация международной политической среды трансформировались в большое осмысление Второй мировой войны. В США гражданские судебные иски стали инструментом в руках многих для расследования нарушений прав человека во времена Второй мировой.

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Федеральные суды в штатах Нью-Джерси, Нью-Йорк и Калифорния рассмотрели ряд дел против швейцарских банков, французских страховщиков, немецких корпораций и даже австрийского правительства. Истцы добивались уплаты за принудительный труд, возвращение краденых художественных предметов, возврата банковских вкладов и других активов, восстановления своего человеческого достоинства. Два дела дошли до Верховного суда США. В одном из них старый беженец из Австрии требовал вернуть ему семейную коллекцию картин Густава Климта, которую отобрали нацисты. События даже были экранизированы в Голливуде. Но большинство исков не получают такого внимания. Истцы очень часто проигрывают в суде, потому что или их обидели слишком давно, или все уже было решено послевоенными соглашениями.

Но это не уменьшает давление со стороны еврейских организаций и правозащитников, которые добиваются репараций. Во время второго президентского срока Билла Клинтона правительство США сотрудничало с европейскими союзниками над созданием международных соглашений и механизмов уплаты возмещения. Германия создала фонд в размере 5 миллиардов долларов специально для компенсаций бывшим узникам трудовых лагерей, а также для поддержки исторических и правозащитных проектов.

Позже Госдепартамент запустил дополнительные проекты включая программу возмещения депортированным жертвам Холокоста, которая появилась в 2016 году. Правительство Франции до сих пор поддерживает работу Комиссии репараций жертвам преступлений, которая появилась в 1999 году для рассмотрения дел об отобранном имуществе во времена Второй мировой войны.

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На Дальнем Востоке те, кто пережил ужасы войны, тоже десятилетиями добивались правосудия в судах. Китайские жертвы медицинских экспериментов, корейцы из трудовых лагерей и филиппинские женщины, которые стали жертвами сексуальной эксплуатации, подавали иски против Японии и ее правительства во всех странах региона, а также в США. Но вместо того, чтобы использовать это для переоценки японской роли во Второй мировой войне, как это произошло в Европе, американское правительство дистанцировалось от процесса в Азии, отбрасывая иски по различным причинам.

Моральное лидерство, которое принесло плоды в виде трансатлантических решений для ответственности за военные преступления в Европе, исчезает, когда речь идет о Дальнем Востоке. Если администрация Клинтона работала с европейскими чиновниками над механизмами компенсации во Франции, Германии и Швейцарии, администрация Джорджа Буша-младшего попросила американские суды отклонять азиатские иски.

Южная Корея и Япония – ближайшие и важнейшие союзники США в регионе с высокой концентрацией геополитических проблем: от торговой войны с Китаем в ядерной программе КНДР. Американские интересы в сфере безопасности зависят от успешной координации отношений между Японией, Южной Кореей и США. Издание отмечает, что Вашингтон просто игнорирует напряжение в Азии, которое осталась после Второй мировой войны.

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Администрация Барака Обамы пыталась убедить Японию и Южную Корею решить «трудные исторические проблемы». Ключ к этому, конечно же, — это выплата репараций за тот вред, который японская сторона нанесла корейскому народу в годы войны. Но администрации Дональда Трампа игнорирует это. Она демонстрирует равнодушие или даже враждебность к проблемам защиты прав человека в целом, отказываясь реагировать на расследования ООН об американских злоупотреблениях на мексиканской границе. Под ее руководством Вашингтон вышел из Совета по правам человека ООН.

Соглашения, достигнутые в 1990-х годах и в начале 2000-х между США, Германией, Францией, Швейцарией и Австрией с целью выплат репараций, были не идеальным решением. Однако, они помогли осмыслить и преодолеть трагические страницы прошлого. Провал США сделать то же самое в Азии указывает на двойные стандарты, которые появились после Второй мировой войны. Америка имеет опыт, влияние и возможности решить скрытую враждебность, которая существует между ее союзниками в Азии. И она может сделать это так же, как сделала в Европе. Однако, хочет ли она?