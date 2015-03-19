С Борисом Немцовым расправились из-за "Шарли Эбдо" - следствие

Об этом сообщает издание "Росбалт" со ссылкой на материалы расследования об убийстве политика.

При этом в СК РФ полагают, что предполагаемый исполнитель убийства Заур Дадаев действовал по "заказу" неустановленных лиц, которые разделяли его религиозные взгляды.

"В середине января 2015 года в Москве Заур Дадаев, Анзор Губашев, Бислан Шаванов и неустановленные лица, осознавая общественную опасность своих деяний, предвидя и желая наступления общественно-опасных последствий, приняли предложение от неустановленных следствием лиц, подготовить и совершить за вознаграждение убийство Немцова Б.Е. в связи с его активной поддержкой публикаций карикатур французским журналом "Шарли Эбдо", для чего указанные лица объединились в организованную группу", - говорится в последних материалах дела.

Как полагают российские следователи, реализуя предложение неустановленных заказчиков, являющихся организаторами убийства, в начале февраля Дадаев, Губашев и Шаванов, осуществляли негласное наблюдение за Немцовым в целях изучения места жительства и маршрута передвижения политика.

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Роль трех других установленных фигурантов дела - Шадида Губашева, Темирлана Эскераханова и Хамзата Бахаева - описана очень расплывчато. Якобы они помогали исполнителям "собирать информацию", необходимую для осуществления убийства.

Таким образом, в материалах следствия сейчас фигурирует двойной мотив. С одной стороны убийство Немцова организовала группа единомышленников, возмущенных его словами в поддержку карикатур, а с другой - среди этой группы были "заказчики" с деньгами, которые выделили на операцию крупную сумму. Согласно показаниям обвиняемых, данная сумма составляла 5 млн рублей.