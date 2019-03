Трамп хотел «избавиться» от своих детей в Белом доме - NYT

Трамп всегда сомневался насчет правильности работы его детей в администрации.

Президент США Дональд Трамп просил экс-главу аппарата Белого дома Джона Келли уволить членов своей семьи из администрации — дочь Иванку Трамп и ее мужа Джареда Кушнера.

Об этом пишет газета The New York Times со ссылкой на книгу журналиста Вики Уорда «Кушнер. Inc. Алчность. Амбиции. Коррупция».

Читайте также"С Россией заговора нет": Трамп отреагировал на решение суда в отношении Манафорта

Отмечается, что Трамп всегда сомневался насчет правильности работы его детей в администрации. Когда он нанял Джона Келли на пост главы аппарата Белого дома, американский президент поставил перед ним задачу: «избавьтесь от моих детей, верните их в Нью-Йорк», передает NYT. Трамп часто жаловался, что Иванка и Джаред «не знают правила игры» и виновны в появлении негативных материалов в СМИ.

После этого Келли предупредил главу государства, что уволить их будет трудно, однако он и Трамп пришли к тому, что сделают жизнь двоих достаточно сложной для того, чтобы они сами попросили увольнения.

Однако Джаред и Иванка пережили трудные времена и дождались увольнения Келли в декабре 2018 года, говорится в книге. После его ухода пара стала еще более уверенной в администрации Трампа, говорится в материале.