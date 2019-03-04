Умер звезда культового сериала "Беверли-Хиллз" Люк Перри

Актер умер после обширного инсульта.

В США в возрасте 52 лет умер актер Люк Перри, известный ролью Дилана Маккея в культовом сериале "Беверли-Хиллз, 90210".

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Актер умер в окружении семьи всего лишь через через пять дней после того, как был госпитализирован с обширным инсультом, передает dailymail.co.uk. С ним находились его дети Джек и Софи, невеста Венди Мэдисон Бауэр, бывшая жена Минни Шарп, мать Энн Беннетт, отчим Стив Беннетт, брат Том Перри, сестра Эми Кодер и другие близкие родственники и друзья.

Актер также снимался в телесериале "Ривердэйл" (Riverdale).

Как сообщал УНИАН, 28 февраля звезду "Беверли Хиллз" госпитализировали с тяжелым инсультом в одну из клиник Калифорнии, актер находился в коме. Перри попал в больницу в день объявления о перезапуске сериала "Беверли Хиллз 90210".