​Умер легендарный греческий певец Демис Руссос

Как сообщает Le Figaro со ссылкой на дочь музыканта, причина смерти пока неизвестна. В последнее время он проживал как в Греции, так и во Франции, где у него был дом в расположенном рядом с Парижем городе Нейи, передает Lenta.ru.

Демис Руссос (Артемиос Вентурис Руссос) родился 15 июня 1946 года в городе Александрии. Музыкальную карьеру начал в возрасте 17 лет в составе группы Aphrodite`s Child. В 1968 году группа перебралась в Париж, где получила известность. В 1971 году Демис Руссос начал сольную карьеру. Записал свои самые известные песни: We Shall Dance, Goodbye My Love, Souvenirs. За свою музыкальную деятельность он продал около 60 млн копий альбомов во всем мире.