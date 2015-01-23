В НАТО обсудили возможные сценарии развития событий в Украине
00:31, 23 января 2015Мир
8727 0
В НАТО обсудили возможные сценарии развития в Украине, чтобы иметь возможность на них реагировать.
В НАТО обсудили возможные сценарии развития событий в Украине / Фото : NATO.int
Об этом в четверг в Брюсселе по завершении заседания военного Комитета НАТО сообщил его председатель, генерал Кнуд Баррелс (Knud Barrels), отвечая на вопрос собственного корреспондента агентства УНИАН.
По его словам, во время первой сессии начальников генеральных штабов стран - членов НАТО проинформировали о том, что происходит на местах.
Читайте такжеВ НАТО констатируют получение боевиками на Донбассе нового военного оборудования
”Мы говорили о потенциальном развитии событий, которые могут развернуться в ближайшие дни, чтобы иметь возможность реагировать”, - сказал Баррелс.
При этом генерал отметил, что не может обсуждать этот вопрос с прессой.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter