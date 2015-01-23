В НАТО обсудили возможные сценарии развития событий в Украине



Об этом в четверг в Брюсселе по завершении заседания военного Комитета НАТО сообщил его председатель, генерал Кнуд Баррелс (Knud Barrels), отвечая на вопрос собственного корреспондента агентства УНИАН.

По его словам, во время первой сессии начальников генеральных штабов стран - членов НАТО проинформировали о том, что происходит на местах.

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”Мы говорили о потенциальном развитии событий, которые могут развернуться в ближайшие дни, чтобы иметь возможность реагировать”, - сказал Баррелс.

При этом генерал отметил, что не может обсуждать этот вопрос с прессой.