Стало известно, когда опубликуют два неизданных рассказа Хемингуэя

Летом 2019 года будут опубликованы два ранее не издававшихся рассказа Эрнеста Хемингуэя.

Как рассказал АР распорядитель литературного наследия писателя Майкл Катакис, рассказы The Monument («Монумент») и Indian Country and the White Army («Страна индейцев и армия белых») были написаны в 1950-х годах.

Рассказы войдут в переизданную книгу «По ком звонит колокол». Также издание дополнится опубликованным в августе рассказом A Room on the Garden Side («Комната с видом на сад»).

Как отмечает агентство, в 1956 году Эрнест Хемингуэй написал пять рассказов, которые были посвящены его участию во Второй мировой войне. Он считал их «довольно шокирующими» и попросил своего издателя Чарльза Скрибнера опубликовать эти тексты после своей смерти. Один из них Black Ass at the Crossroads («Черный осел на перекрестке») был опубликован несколько лет назад.