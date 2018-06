Forbes: Меркель спасает Украину, а встреча в Астане может стать переломным моментом для России

Кеннет Рапоза в своей статье, которая называется «Меркель спасает Украину, а встреча в Астане может стать переломным моментом для России», опубликованной на сайте Forbes.com, пишет, что канцлер Германии Ангела Меркель еще раз бросила Украине спасательный круг. Уже во второй раз Берлин выручает формирующуюся украинскую экономику. В прошлом году Германия согласилась предоставить Киеву два пакета помощи, каждый из которых на сумму 1,6 млрд. долл.

Но на этот раз Германия помогает в одиночку, без участия партнеров из ЕС. Правительство Меркель в среду согласилось предоставить дополнительно 500 млн. евро в виде гарантированной кредитной линии для правительства Арсения Яценюка. Премьер-министр, которого в Госдепартаменте США называют просто «Яц», вчера подписал соглашение.

Российским хакерам, видимо, не понравилась эта идея. В тот же день они взломали сайт немецкого парламента. Группа «КиберБеркут» взяла на себя ответственность за хакерскую атаку. На них также лежит ответственность за атаку на машину для подсчета голосов во время выборов в Украине в прошлом году.

Россия и Украина «скрестили шпаги» почти год назад. Хотя это мягко сказано (Россия и Украина постоянно враждуют, несмотря на свои исторические и культурные связи), пророссийские сепаратисты в Украине усугубляют ситуацию. Они пытаются добиться аннексии четырех восточных областей, или, по крайней мере, их автономии от Киева. Их политические желания – при поддержке Москвы – привели к введению масштабных санкций со стороны США и Европейского Союза. Эти санкции, первые из которых были введены в марте прошлого года, нанесли ущерб российской экономике настолько же большой, как и сниженные цены на нефть.

Киев получил гарантию по кредиту от Меркель с некоторыми оговорками – украинские власти не могут использовать эти деньги для финансирования военных операций в четырех районах на границе с Россией, которые стали очагом восстания. Такие ограничения принесли облегчение на российские кредитные рынки в четверг. Показатели как украинских, так и российских кредитных дефолтных свопов – которые являются своего рода деривативами, страхующими от неуплаты кредитной задолженности – сегодня снизились во время торговли на бирже. Тем не менее, кредитный риск Украины остается огромным, и это один из самых больших кредитных рисков в мире. Прогнозируемая рыночная ситуация – дефолт в течение ближайших пяти лет.

То, что Украине выделили кредит, должно быть хорошей новостью для России. Платежеспособность Украины важна не только по политическим причинам. Это в интересах России, чтобы Украина навела у себя порядок. Между Россией и Украиной постоянно возникают разногласия из-за оплаты поставок природного газа. Платежеспособность Украины означает, что теоретически она хотя бы раз вовремя оплатит свои счета.

Сорос поддерживает санкции (можно так сказать)

Любимый злодей тех, кто придумывает экономические теории заговора, Джордж Сорос, в статье, опубликованной в последнем номере журнала The New York Review of Books, написал, что Запад должен продолжать оказывать давление на Россию с помощью санкций. Тем не менее, он признает, что при цене на нефть менее 60 долл. за баррель, санкции могут привести Россию к дефолту. Дефолт стоит ожидать и в Украине. Сорос считает, что ЕС выделяет слишком мало денег, чтобы подержать Украину. Он призывает предоставить еще 50 млрд. долл. бывшей советской житнице.

Бюджета Яценюка и реформ, которые требует от Украины Международный валютный фонд, недостаточно, чтобы предотвратить дефолт, или какой-либо другой сценарий неплатежеспособности страны до конца этого года. Украина, несомненно, обанкротится раньше России, у которой есть 350 млрд. долл. в резервах Центрального банка. Российское правительство может финансово поддержать крупные компании, которым необходимо выплатить иностранные кредиты, если это будет необходимо. Но так не может продолжаться вечно, поэтому все надеются на то, что санкции останутся в прошлом, когда срок их действия истечет в июле этого года.

Если в Украине произойдет дефолт, винить в этом, по крайней мере, отчасти, будут Россию, которая не давала Киеву покоя. От того, что Россия постоянно помогает мятежникам оружием, от мирных переговоров и споров о стоимости поставок газа с «Газпромом» у Арсения Яценюка и у президента Украины Петра Порошенко голова идет кругом. Россия останется злодеем в такой ситуации. Индекс настроений инвесторов и деловых настроений будет понижаться. Отток капитала будет продолжаться. А российский фондовый рынок будет оставаться игровым домом для хедж-фондов, чьи деньги будут падать на дно, никогда не достигая его. Биржевой инвестиционный фонд Market Vectors Russia (RSX) потерял 43% своей стоимости в течение последних 12 месяцев, в то время как индекс развивающихся рынков MSCI Emerging Markets понизился на 1,79%.

Но есть и хорошие новости. Это скоро закончится.

Что может стать переломным моментом?

Инвесторы будут следить за следующей встречей между представителями Украины, России и ЕС на следующей неделе. Владимир Путин встретится с Петром Порошенко, президентом Франции Франсуа Олландом и канцлером Германии Ангелой Меркель в Казахстане 15 января. Вашингтон не будет принимать участия в переговорах, поскольку США, видимо, больше заинтересованы в том, чтобы «вытолкнуть» российские газовые компании с европейского рынка и освободить место для американского сжиженного газа в будущем. Что касается мира, Вашингтон считает это проблемой Брюсселя.

Между тем, любая новость из Казахстана о том, что срок действия санкций закончится раньше, чем предполагается, станет толчком для роста российских акций, независимо от того, какими будут цены на нефть.

19 января европейские министры иностранных дел обсудят вопрос о том, стоит ли продлевать срок действия санкций в отношении России, притом, что срок действия некоторых из них истекает уже в марте. Большинство санкций будут действовать до 31 июля 2015 г. Если срок их действия будет продлен, мы увидим резкое снижение результатов популярного Market Vectors Russia ETF.

Надежда есть.

Насчет предстоящих переговоров Олланд сказал следующее: «я приеду в Астану (столицу Казахстана) 15 января при одном условии – если будет достигнут новый прогресс. И я думаю, что это произойдет».

Владимир Синьорелли, главный экономист и основатель компании Bretton Woods Research в Лонг-Вэлли, штат Нью-Джерси, был довольно пессимистично настроен по поводу России. Он прогнозировал падение рубля до 50, в то время как курс еще был на уровне 30 рублей за доллар. В уведомлении для своих клиентов в четверг Синьорелли дал довольно оптимистичный прогноз относительно встречи, которая должна состояться на следующей неделе. «Учитывая влияние, которое нестабильность Украины оказывала на финансовые рынки, начиная с февраля 2014 г., эта встреча может стать переломным моментом», – говорит он.