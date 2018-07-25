Wall Street Journal: Европа и Китай отберут у США лидерство в мировом порядке

В то время, как Вашингтон стремится перекроить международные отношения и заставить государства говорить в двустороннем формате, Пекин хочет сохранить порядок на основе правил, но только на китайских условиях.

Президент США Дональд Трамп точно не поклонник либерального мирового порядка. Впрочем, изоляционистом и любителем принимать односторонние решения его тоже не стоит считать. Американский президент любит двусторонние соглашения и стремится вести разговор с каждой страной напрямую, чтобы быть уверенным, что ни один отдельный соперник не способен переиграть сильную Америку. Но стратегия в духе «разделяй и властвуй» работает только тогда, когда соперники остаются раздробленными.

Об этом на страницах Wall Street Journal пишет старший научный сотрудник RAND и бывший помощник Госсекретаря США по вопросам Европы Джеймс Добинс.

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Первые проявления скептического отношения команды Трампа к многосторонности мирового порядка появились в прессе в первые же месяцы его президентства. В мае 2017 года тогда еще советники президента США по национальной безопасности и экономике Герберт МакМастер и Гари Коэн утверждали в совместной статье, что «мир – не глобальное сообщество, а арена, на которой соревнуются за преимущество». Согласно этим взглядам, Трамп начал давить на НАТО, ООН, ВТО и Евросоюз, а также начал пересмотр Североамериканской зоны свободной торговли. Онвывел Америку из Парижского климатического соглашения, ядерных договоренностей с Ираном и Соглашения о тихоокеанском партнерстве.

Это поведение противоречит 70-летней последовательной политике США. После двух мировых войн Вашингтон стремился заключить многосторонние соглашения, чтобы сохранить мир и продвигать процветания. Ему удалось добиться успеха со второй попытки. Две мировые войны и Великая депрессия дали четкие доказательства, что изоляционизм во внешней политике и двусторонний подход в торговле не служат интересам США. Поэтому Америка построила международный порядок, в котором страны все еще борются за преимущества, но делают это согласно правилам, которые ограничивают торговые манипуляции и кровопролитные войны.

Много кто сейчас ставит под вопрос, сможет ли выжить основанный на правилах мировой порядок после того, как от него откажется ключевой игрок, который его создал. Ответ на этот вопрос: «Да». Есть довольно много доказательств того, что Европа, Китай и Япония, а также другие страны развитого мира, будут продолжать поддерживать существование многосторонних структур и строить новые, даже если Америка отойдет в сторону. Все участники Соглашения о тихоокеанском партнерстве решили идти дальше без США. Япония и ЕС на прошлой неделе подписали крупнейшее соглашение о свободной торговле в мире. А еще Евросоюз пытается усилить свои оборонные возможности на случай, если НАТО окажется неспособным его защитить.

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И несмотря на то, что мировой порядок уцелеет, он станет менее либеральным, менее демократичным и возможно даже менее мирным. Китай пытается сохранить международную систему, но и изменить ее под собственные интересы. Он присоединился к МВФ, чтобы сделать китайский юань резервной валютой наравне с американским долларом. Китай также создал свой международный банк развития, в котором участвуют традиционные союзники Америки, такие как Германия, Франция, Великобритания и Австрия. Китай делает наибольший вклад в миротворческие миссии из всех пяти постоянных членов Совета безопасности ООН. В конце концов, Пекин активно продвигает свой проект «Единый пояс, один путь», который должен объединить экономики 70 стран от Восточной Азии до Западной Европы. Поэтому реальная альтернатива для основанного на правилах международного порядка во главе с США – это не успешный двусторонний подход. Это мировой порядок во главе с Китаем.