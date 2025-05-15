Вселенная внесла в 'черный список' три знака Зодиака до конца весны

Этим знакам не повезет в ближайшее время.

Иногда Вселенная словно ставит кого-то "на паузу", ограничивая возможности, обостряя внутренние конфликты и проверяя на прочность. В конце этой весны три знака Зодиака могут почувствовать, что будто всё идёт не по плану.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Близнецы

Видео дня

Вы привыкли к быстрому темпу и множеству контактов, но в конце весны многое будет замедляться или просто "зависать". Возможны недопонимания, сбои в коммуникациях и ощущение, что вас будто игнорируют. Не принимайте это как отвержение — это возможность научиться слушать себя, а не других. Перестройка внутреннего диалога станет первым шагом к выходу из "чёрного списка".

Весы

Вы стараетесь сохранять гармонию, но именно она может оказаться под угрозой. Конец весны принесёт нестабильность в отношениях и внутренние колебания. Вселенная будет будто специально ставить вас в ситуации, где придётся делать выбор, рискуя потерять равновесие. Не избегайте конфликтов — они покажут, где вы жертвуете собой ради мнимого мира.

Рыбы

Ваша чувствительность усилится до предела, и это сделает конец весны особенно уязвимым. Могут активизироваться старые страхи, разочарования или обостриться внутренние противоречия. Вселенная требует от вас не спасать других, а спасать себя. Этот период болезненный, но он очистит пространство от иллюзий и позволит выйти на новый уровень — если вы позволите себе честность.

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